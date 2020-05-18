В Тверской области расскажут «О чём молчат музейные предметы»

18 мая отмечается Международный день музеев. К этому празднику приурочен онлайн-проект «О чем молчат музейные предметы», который стартовал в Тверской области и организован Ржевским филиалом Музея Победы «Ставка Сталина».

В рамках акции на странице в соцсети Facebook музей начинает публиковать рассказы о предметах из своих фондов. Первый пост посвящён истории старинного патефона.

Музей «Ставка Сталина» открыт в деревне Хорошево Ржевского район в здании, где Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. Филиалом Музея Победы учреждение стало в 2017 году.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Во дворе музея установлены бюсты Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, командующего Калининским фронтом генерал-полковника А.И. Ерёменко, Героев Советского Союза – уроженцев Ржевского района.

Филиалом Музея Победы в Тверской области также станет Ржевский мемориал Советскому солдату. Проект по его строительству реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

9 мая во время поздравления в режиме видеоконференцсвязи участников Великой Отечественной войны c 75-летием Победы Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что именно ветераны являются главной движущей силой создания таких монументов как Ржевский мемориал Советскому солдату.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровая бронзовая скульптура Советского солдата весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделаны павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области