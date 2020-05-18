Жители Тверской области могут пополнить Всенародный депозитарий «Лица Победы» историями своих родных-участников Великой Отечественной войны

Музей Победы продолжает сбор материалов для Всенародного исторического депозитария «Лица Победы». Цель мультимедийного проекта – собрать максимально полную информацию о вкладе в Победу в Великой Отечественной войне воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, сохранить память о них для будущих поколений. Присоединиться к проекту приглашают жителей Тверской области.

Планируется, что Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», рассчитанный на хранение миллионов фотографий и текстовых документов, станет крупнейшим цифровым банком данных, фото и личных историй людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Представители Верхневолжья могут пополнить всенародный депозитарий «Лица Победы» фотографиями своих родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Передать истории можно несколькими способами: загрузить на сайте лицапобеды.рф, отправить по почте или передать непосредственно в Музей Победы. Подробная информация об этом и других проектах Музея – на сайте https://victorymuseum.ru.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – отметил Игорь Руденя в поздравлении с 75-летием Победы, адресованном ветеранам и жителям Верхневолжья.

В Тверской области ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан ко Дню Победы получили региональные выплаты. В 2020 году размер выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по инициативе Игоря Рудени увеличен с 10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Для узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, вдов погибших участников Великой Отечественной войны выплата равна 12 тыс. рублей.

Впервые выплаты в размере 3 тыс. рублей получили «дети войны», труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. В общей сложности в 2020 году региональные единовременные выплаты предоставлены свыше 91700 жителям региона, пережившим Великую Отечественную войну.

Пресс-служба Правительства Тверской области