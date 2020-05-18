Тверские школьники снимут фильм в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»

Тверские школьники собрали 200 тонн макулатуры на 1 млн рублей. Средства направлены на обеспечение финансирования съёмки фильма в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Акция организована при поддержке Правительства Тверской области, в неё вовлечены учащиеся региона.

В рамках проекта в каждом регионе создаются короткометражные художественные фильмы, которые глазами детей и подростков рассказывают о базовых нравственных понятиях – дружбе, мужестве, верности и других. Вокруг каждого фильма ведется активная социально-творческая работа: проводятся акции в поддержку создания фильма, совместные просмотры, обсуждения в группе, написание сочинений. Все это формирует систему, позволяющую ученикам полноценно погрузиться в творческий процесс и приобрести действенную социальную практику.

В Тверской области запланировано проведение съемок детского короткометражного художественного фильма «Истоки», сюжетная линия которого будет связана с образом малой Родины, истоком Волги, судьбами жителей Верхневолжья. Фильм создается с отличительным знаком «Тверская область – школам России». В мае текущего года будет проведён кастинг среди школьников для участия в фильме.

Короткометражки, снятые в регионах страны, будут использовать педагоги в работе, направленной на формирования у детей этических понятий. В настоящее время снято 27 киноуроков в 13 регионах РФ. В рамках международного сотрудничества киноуроки были переданы школам Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба Правительства Тверской области