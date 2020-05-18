В Тверской области завершён второй этап развёртывания инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом

В Тверской области дополнительно создано 160 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией: 60 коек развёрнуто в Нелидовской ЦРБ и 100 коек в Зубцовской ЦРБ. Таким образом, в Верхневолжье завершён второй этап создания инфекционного госпитального фонда.

С учетом ранее введённых коечных мощностей в регионе создано 1510 инфекционных коек, из них с кислородом – более 1200.

Помимо Нелидовской и Зубцовской ЦРБ инфекционные койки функционируют в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городских больницах №6 и №1, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, Конаковской ЦРБ.

«Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными Президентом страны. Создаем в регионе дополнительные койки, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В регионе продолжается работа по расширению инфекционных госпиталей. В рамках третьего и четвёртого этапов планируется задействовать также областной клинический лечебно-реабилитационный центр, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений региона.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

Для больниц, где развёрнуты инфекционные госпитали, закупается необходимое медицинское оборудование. В общей сложности предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также для учреждений закупаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

В регионе формируется резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Пресс-служба Правительства Тверской области