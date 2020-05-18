Более 5570 семей Тверской области получили региональный подарок для новорожденных

С начала 2020 года в Тверской области вручено 3194 подарочных наборов для новорожденных. Подарки при рождении детей вручаются в Тверской области с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего с момента ввода новой региональной меры поддержки подарочные наборы получили 5576 семей Верхневолжья.

Игорь Руденя считает – очень важно, что реализация данного направления продолжена в 2020 году. Особо значима поддержка для семей с детьми в сложившихся эпидемиологических и экономических условиях, когда следует минимизировать посещение общественных мест, в том числе магазинов, чтобы купить все необходимое для малыша.

На обеспечение подарочных наборов в 2020 году в региональном бюджете заложено 116,4 млн рублей. Каждая семья Верхневолжья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей. Состав сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.

Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

В 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей. В том числе в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая сообщил о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В Тверской области ее получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей.

По решению главы государства также расширен перечень получателей ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей. Кроме тех, кто стал обладателем маткапитала, поддержку смогут получить все семьи с детьми до трёх лет. В общей сложности выплаты будут перечислены на 33 тысячи детей Верхневолжья.

На региональном уровне также приняты необходимые решения по обеспечению с 1 июня ежемесячной выплаты в 5 699 рублей на детей от трёх до семи лет для семей с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Ожидается, что в текущем году данную меру поддержки получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

Кроме того, в два раза, до 6 751 рубля, увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Эта мера предназначена более чем для 1800 семей тверского региона, где родился первый ребёнок. Также предусмотрена выплата пособия на каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере 3 тысяч рублей.

В Тверской области с этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых региональных мер в демографии. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области