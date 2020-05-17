Молодые мамы и жители Тверской области старше 50 лет проходят обучение новым специальностям в дистанционном режиме

В Тверской области реализуются программы по переобучению граждан новым специальностям. В настоящее время по двум программам теоретические курсы обучения организованы в дистанционном режиме.

С февраля 2020 года к обучению в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» приступили 655 жителей области в возрасте 50 лет и старше. 109 человек закончили обучение до периода распространения коронавируса. Остальные продолжают обучаются дистанционно.

Кроме этого, в апреле текущего года в Тверской области стартовало переобучение в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин». Сертификаты на обучение получили 112 женщин. В данный момент дистанционно к получению профессии приступили 73 жительницы Тверской области. Эта программа рассчитана на молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, а также безработных женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

В данный момент в банке вакансий службы занятости Тверской области насчитывается порядка 11400 предложений от работодателей. В регионе высокий спрос на медицинский персонал, специалистов инженерно-технического профиля, водителей, строителей.

На региональном уровне принимаются меры по обеспечению стабильности экономики, занятости населения. Разрешена работа производств и организаций, деятельность которых является непрерывной.

«В этот непростой период экономика должна работать. Это занятость людей, рабочие места, – считает Игорь Руденя. – При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности – обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия».

В период режима повышенной готовности на территории Верхневолжья региональные органы службы занятости работают в новом формате. Для трудоустройства соискателю необходимо заполнить заявление и резюме на портале «Работа в России». Для регистрации на портале можно воспользоваться инструкцией на https://www.youtube.com/watch?v=gN13TgOKYJ0.

Предложения о вакантных местах будут поступать в личный кабинет. Соискатель может откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель – ознакомиться с резюме и пригласить на собеседование. Если гражданину не удалось трудоустроиться, на 11-й день обратившемуся в службу занятости будет назначено пособие.

При этом, если у уволенных и признанных безработными с 1 марта 2020 года есть дети до 18 лет, то в апреле-июне выплачивается дополнительно 3000 рублей на каждого ребенка. Выплата производится одному из родителей.

Для поддержания доходов граждан максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12 130 рублей. Выплата максимального пособия без учета стажа и заработной платы положена тем, кто уволен и признан безработными с 1 марта этого года. В апреле-июне для таких граждан устанавливается максимальный размер пособия.

Исключение составляют люди, уволенные за нарушение трудовой дисциплины. В этом случае пособие по безработице будет назначено в минимальном размере 1500 рублей. Минимальное пособие для безработных также начисляется гражданам, ранее не работавшим и обратившимся в службу занятости после более годичного перерыва в занятости.

Подробная информация о вакансиях размещена на https://trudvsem.ru, интерактивном портале службы занятости населения Тверской области https://trudzan.tverreg.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области