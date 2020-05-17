Журналисты Тверской области могут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России»-2020»

СМИ Верхневолжья приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе для журналистов «Семья и будущее России»-2020, который организован Фондом Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Задача конкурса - поощрение системного обращения журналистов, студентов и аспирантов к семейной тематике.

150 участников станут финалистами и будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву осенью 2020 года.

Среди номинаций конкурса: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет-СМИ, социальные проекты, научные работы.

Срок подачи заявок до 15 июня 2020 года. Подробная информация размещена на официальном сайте Фонда Андрея Первозванного.

В этом году конкурс проводится уже в седьмой раз. В 2019-ом было подано 535 заявок из 76 регионов страны.

Тверскую область представляли газета «Вагоностроитель» Тверского вагоностроительного завода и газета Рамешковского района «Родная земля». Участники от Верхневолжья были удостоены благодарностей от оргкомитета конкурса.

Пресс-служба Правительства Тверской области