На детский телефон доверия в Тверской области ежегодно поступает по 6,5 тысячи звонков

17 мая традиционно отмечается Международный день детского телефона доверия, инициированный Международным объединением детских телефонов доверия. Организация включает службы более 150 стран мира, в том числе России. Специалисты службы детского телефона доверия работают и в Тверской области.

Ежегодно служба детского телефона доверия Тверской области принимает по 6,5 тысячи обращений от детей, подростков и родителей. Работа ведется круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Консультации проводят пять психологов областного центра «Семья». Все они имеют высшее психологическое образование, ежегодно повышают свою квалификацию.

Со специалистами можно поделиться любыми переживаниями, проблемами, которые волнуют ребенка. Позвонить на телефон доверия могут не только дети, но и родители в сложные для них периоды жизни. Консультанты тщательно работают по каждому звонку. При обращении абоненты имеют право не называть свое имя.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122.

Пресс-служба Правительства Тверской области