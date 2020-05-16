Форум «Таврида» проводит регистрацию участников и волонтеров

На сайте https://tavrida.art/ проходит регистрация на форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Здесь потенциальные участники форума могут узнать актуальную информацию о новом формате мероприятий, заполнить анкету и подать заявку.

В этом году основной темой образовательной программы форума станет влияние пандемии коронавируса на искусство и культуру. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией уточняются даты проведения форума, информация будет размещена на официальном сайте арт-кластера.

Участники форума обсудят влияние пандемии коронавируса на индустрию искусства, какие новые направления появились в этой сфере и почему креативная индустрия уже не будет прежней. Эти темы станут главными для всех творческих антишкол на «Тавриде» в сезон 2020.

Молодежь Тверской области также приглашают стать волонтерами форума. В 2020 году волонтерский корпус преобразуется в Программу по привлечению молодых специалистов в области организации событийных мероприятий «Центр практики арт-кластера «Таврида». Волонтеры смогут пройти практику на Форуме в статусе координатора и соорганизатора трех творческих антишкол.

Форум организован Центром развития культурных инициатив при поддержке Росмолодежи. Свои силы в конкурсе могут попробовать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, возраст координаторов – от 20 до 30 лет. Это молодые деятели в сфере культуры и искусства, менеджеры по туризму и бренд-менеджеры региональных событий.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум и фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Местом проведения форума традиционно становится Крымский полуостров.

Пресс-служба Правительства Тверской области