За дикими животными Тверской области можно будет наблюдать онлайн

Экоактивисты Вышневолоцкого городского округа создали Youtube-канал «В ладу с природой», где размещаются ролики и записи с фотоловушек о жизни животных в естественных условиях. В планах авторов - установка веб-камер, которые будут транслировать в онлайн-режиме жизнь диких животных Тверской области.

На канале уже размещены ролики «Медведь испугался камеры» https://www.youtube.com/watch?v=yNeWV1jh_Ik, «Лосиха вышла знакомиться» https://www.youtube.com/watch?v=bPKRLqvIupU.

Пресс-служба Правительства Тверской области