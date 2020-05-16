Тверские предприниматели могут бесплатно принять участие в вебинар-марафоне «Мой бизнес»

20 и 27 мая, а также 3 июня представители субъектов предпринимательства Тверской области смогут принять участие в вебинар-марафоне «Мой бизнес», который организован Министерством экономического развития РФ для поддержки бизнеса в условиях текущей ситуации.

Вебинары будут проводиться на платформе Synergy.Online c 10.00 до 17.00. Программы и ссылка на регистрацию размещены на сайте https://мойбизнес.рф. Участие в вебинар-марафоне бесплатное.

На площадках вебинара эксперты и представители бизнеса делятся опытом и реальными практическими советами. Все выступления поделены на отраслевые тематики. К трансляции можно подключиться в любое удобное время. Для общения участников и возможности задать вопросы спикерам создан чат.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени в дополнение к федеральным мерам разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, в который включено 43 мероприятия.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, минимизированы штрафные санкции, введены налоговые льготы.

Губернатор подписал законы, в соответствии с которыми для почти 7,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

В регионе действуют программы «Доверие» и «Оборотный капитал» для предоставления займов. Центр поддержки предпринимательства осуществляет оплату размещения продукции субъектов МСБ на электронных торговых площадках.

Отдельные меры разработаны для предприятий АПК – по увеличению субсидирования затрат, туризма – продление субсидий на возмещение затрат при организации турпоездок, лесной отрасли – перенос сроков арендных платежей.

В апреле в регионе началось поэтапное снятие ограничений в работе малого и среднего бизнеса. Возобновили работу парикмахерские и автомастерские, магазины стройматериалов, промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы и МФЦ.

Эти и другие меры позволили обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики и сохранение рабочих мест для более 435 тысяч жителей региона – это 92,4% от занятых в экономике.

В настоящее время на базе тверского Центра «Мой бизнес» организована «горячая линия». По телефону 8-800-200-11-69 предприниматели могут узнать о федеральных и региональных мерах поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области