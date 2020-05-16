В Тверской области вышла книга о юных героях Великой Отечественной войны

К 75-летию Победы в Тверской области вышла книга «Юные герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В сборник вошли рассказы о 15 ребятах, воевавших в годы Великой Отечественной.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – отметил Игорь Руденя в поздравлении с 75-летием Победы, адресованном ветеранам и жителям Верхневолжья.

Авторы книги о юных героях Великой Отечественной – заместитель председателя Тверского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Николай Коньчев и председатель клуба ветеранов Вооруженных сил «Вымпел» Владимир Митрофанов.

«До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Пришел час – они показали, каким огромным может быть маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам», – говорится в предисловии от авторов.

Один из героев – Аркадий Каманин, сын известного летчика и военачальника Николая Каманина. Он стал самым молодым летчиком Великой Отечественной войны. Первый полет на У-2 выполнил в июле 1943 года, когда ему было всего 14 лет. А в 15 лет за спасение летчика Аркадий уже получил первый орден Красной Звезды. В составе 423-й Отдельной авиаэскадрильи связи подросток воевал на Калининском, 1-м Украинском, 2-м Украинском фронтах. К концу войны на счету старшины Аркадия Каманина было 650 вылетов.

Другой герой книги – Витя Новицкий, подростком ушел на фронт. В одном из боев получил ранение и попал в госпиталь, после выздоровления его отправили домой. Осенью 1942-го, когда немецкие войска ворвались в Новороссийск, Витя остался дома. Здесь он оборудовал пулеметную точку. Башню обороняли шесть моряков и двое красноармейцев, Витя был девятым защитником. Когда Витя остался совсем один, он еще два часа отбивал атаки немцев.

9 мая в Тверской области прошли акции в память о героях Великой Отечественной войны. Одна из них – «Журавли памяти» на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» в Твери. Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово «Память».

В Ржеве 75 белых бумажных журавлей были закреплены на деревьях в парках у Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков, и у стелы «Город воинской славы».

В День Великой Победы взмывающие ввысь бумажные журавли появились также в окнах домов в других муниципалитетах Верхневолжья. Они были заранее изготовлены детьми – воспитанниками детских садов и учениками школ. В акции приняли участие ребята из всех районов Тверской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области