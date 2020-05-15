Екатерина Молчанова: «Дополнительные выплаты на детей – хорошее подспорье»

Многодетная мама из Твери Екатерина Молчанова считает, что введенные по инициативе президента Владимира Путина дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми очень своевременны.

«Для нашей большой семьи дополнительные выплаты на детей – это хорошее подспорье. Мы уже дважды получили ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка до 3-х лет. В ближайшее время оформим заявление на единовременную выплату по 10 тысяч рублей на старших детей. Эти деньги, скорее всего, пойдут на приобретение велосипеда и новых колес для автомобиля. Хорошо, что в такие непростые времена государство нашло возможность поддержать семьи с детьми», – сказала Екатерина Молчанова.

Семья Молчановых, воспитывающая шестерых детей, в 2019 году стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Напомним, Владимир Путин 11 мая провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором принял участие в режиме видеоконференции губернатор Игорь Руденя. В начале совещания президент предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. Среди социальных мер в него вошли предложение повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком вдвое — до 6751 рубля, единовременно выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, начать на месяц раньше – с 1 июня – оформление выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно, а также установить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.