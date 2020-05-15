Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 мая 2020 г.

Для тверской городской больницы №6, где сейчас развёрнут инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом, закуплено более 350 единиц оборудования. В том числе это более 300 аппаратов Боброва, необходимых для подачи кислорода, аппараты «искусственная почка» и другие.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 15 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

В регионе формируется лекарственный резерв, приобретается медицинское оборудование. В общей сложности предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также для учреждений закупаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

На заседании шла речь о поэтапном выходе Верхневолжья из режима ограничительных мер. В регионе разработан план выхода из режима ограничений, в настоящее время практически завершен первый этап - сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых с соблюдением всех санитарных норм трудятся 435 тысяч жителей региона.

«За каждым пунктом нашего плана по поэтапному выходу из ограничительных мер – судьбы тысяч людей, которым необходимо обеспечить условия для возобновления работы», – отметил Игорь Руденя.

В условиях распространения коронавируса особое значение имеет профилактика. Губернатором поставлена задача особое внимание уделить обеспечению жителей Тверской области средствами индивидуальной защиты. Маски должны быть в наличии во всех аптеках региона, проверочные мероприятия по обеспеченности средствами индивидуальной защиты аптечных пунктов в муниципалитетах будут продолжены. Кроме того, запланирована адресная передача специальных наборов с масками, средствами для обработки рук и перчатками гражданам, кому особенно важно соблюдать меры профилактики, – многодетным семьям, пожилым людям.

- За последние сутки на коронавирус обследовано 1795 жителей региона, всего обследовано 42736 человек.

- В настоящее время исследования на коронавирус проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр им. В.П. Аваева, областная станция переливания крови, лаборатория ТГМУ, медсанчасть №141 ФМБА России в Удомле.

- Завершается второй этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время 160 коек будет введено в Зубцовской и Нелидовской центральных районных больницах. Всего будет создано более 1500 дополнительных коек.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

- Продолжается реализация проекта по раздаче 1 млн бесплатных многоразовых масок жителям региона, который стартовал по инициативе Губернатора Игоря Рудени. В настоящее время волонтёры раздали более 506 тыс. масок жителям Твери, Кимр, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Удомельского городских округов, Конаковского района, других муниципалитетов.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 7 человек. Всего 447 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

- Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области