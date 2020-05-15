БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Предприниматели Тверской области начали получать беспроцентные кредиты

Банки начали выдавать малому и среднему бизнесу целевые кредиты на поддержание занятости в соответствии с правительственной программой.

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО по состоянию на 6 мая 2020 года 150 тверских предпринимателей получили одобрение на кредитование с нулевой ставкой. Общая сумма кредитов достигает 261,7 млн рублей. По этой программе выдаются беспроцентные ссуды сроком до полугода. Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) и количества сотрудников, состоящих в штате. Претендовать на такие кредиты могут предприятия из наиболее пострадавших отраслей, список которых определен Правительством РФ. Малые и микропредприятия могут взять деньги у банка под 0%, чтобы рассчитаться с работниками, даже если пострадавшая от коронавируса деятельность для них не основная.

Меры поддержки предпринимательства периодически расширяются. Банк России, федеральные ведомства и бизнес-объединения постоянно обновляют на своих сайтах специальные тематические разделы. Наиболее актуальную информацию Банка России можно получить из еженедельного обзора «Финансовый пульс», а также в разделе «Вопросы-ответы» на сайте регулятора www.cbr.ru

Если у предпринимателя возникают проблемы с получением льготного кредита за помощью следует обратиться в деловое объединение, в котором состоит заемщик (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России и т.п.). По договоренности Банка России с кредиторами и бизнес-объединениями последние оказывают предпринимателю содействие в коммуникации с кредитором. Если и их помощь не помогла решить проблему, обращайтесь в Банк России через Интернет-приемную или по телефону: 8-800-300-3000.