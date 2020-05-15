Жителей Тверской области приглашают посмотреть виртуальную выставку «Вехи Победы газетной строкой»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жителей региона приглашают посмотреть виртуальную выставку «Вехи Победы газетной строкой», которая подготовлена Тверским библиотечным обществом совместно с Тверской областной библиотекой им. А.М. Горького.

Выставка рассказывает о газетах военного времени из фондов библиотеки, военных корреспондентах, которые были на Калининском фронте.

В Тверской областной библиотеке им А.М. Горького хранятся газеты 1941-1945 годов. Эта коллекция, включающая федеральные, областные, районные, городские газеты, газеты предприятий области, является уникальным источником фактической информации о войне. Однако многие номера газет нуждались в срочной консервации.

В преддверии 75-летия Великой Победы библиотека стала главным исполнителем и партнёром в реализации проекта Тверского библиотечного общества «Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг.». Инициатива стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года.

Проект был представлен Губернатору Игорю Рудене на встрече с коллективом библиотеки, которая состоялась в марте текущего года.

«Очень важно, что ваша работа раскрывает героизм журналистов и фотокорреспондентов военных лет. Благодаря современным технологиям читатель может увидеть подлинные газеты военного времени, прочитать рассказы и письма бойцов и командиров Красной Армии, узнать о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа», - подчеркнул тогда Игорь Руденя.

На сегодняшний день все работы по консервации газет выполнены. Приобретается необходимое оборудование и техника для организации современного мобильного выставочного и мультимедийного пространства для экспозиции.

На основе газетных материалов сотрудники, историки и краеведы проведут цикл лекционных занятий для студентов и школьников, посвящённых событиям военного времени. Экспозиция будет включать в себя несколько тематических разделов. Состоятся веб-конференции с читателями библиотек из районов Тверской области. Ожидается, что участие в проекте примут порядка 3000 человек.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации сотрудникам библиотеки пришлось отложить старт проекта и открытие выставки.

В настоящее время экспозиция представлена в виртуальном пространстве по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=TSu2jYJ58iA.

Пресс-служба Правительства Тверской области