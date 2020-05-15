В Тверской области назвали победителей конкурса «Семья года»

В Тверской области накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Всего поступило 56 заявок из 34 муниципальных образований Тверской области. Победителей назвали в пяти номинациях.

Тема поддержки семей, особенно актуальная в текущей эпидемиологической ситуации, поднималась в ходе прямого эфира 14 мая на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона отметил, что Президентом России Владимиром Путиным приняты решения о беспрецедентной поддержке семей с детьми. Одна из них – единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. В Тверской области ее получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей от трёх до 16 лет.

«Хочу поблагодарить нашего Президента и Правительство страны за такую масштабную поддержку семей. В Тверской области ведется работа по подготовке документации, будут приняты все необходимые нормативные акты», – сказал Игорь Руденя.

На региональном уровне принят ряд решений, направленных на поддержку семей с детьми. В 2020 году в Тверской области учреждена ежегодная денежная премия победителям регионального этапа конкурса «Семья года» в размере 100 тыс. рублей как одна из мер популяризации ответственного родительства, положительного опыта социально активных семей Верхневолжья.

В этом году больше всего заявок на конкурс поступило по направлению «Семья – хранитель традиций» – 16. В итоге победителем стала семья Киричук из Вышневолоцкого городского округа. В номинации «Молодая семья» было подано 13 заявок, победителем стала семья Осиповых из Андреапольского муниципального округа. Также определены победители в номинациях «Сельская семья» – семья Русовых из Спировского района, «Многодетная семья» – семья Акимкиных из Калининского района, «Золотая семья России» - семья Волосюк из Торопецкого района. Семьи – победители будут представлять Тверскую область на всероссийском этапе конкурса.

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года и является масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья Боруленковых из Нелидово Тверской области в номинации «Сельская семья». В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района Тверской области в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья».

В Тверской области вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, занимается региональное Министерство демографической и семейной политики. Новое ведомство создано в регионе в 2019 году решением Губернатора Игоря Рудени.

В том же году реализован ряд инициатив в сфере демографии. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей. Многодетные семьи были освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

С 1 января 2020 года в дополнение к уже действующим мерам семьи, воспитывающие троих и более детей, могут получить субсидии на приобретение автомобиля, также они освобождены от уплаты транспортного налога. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам с первого по пятый классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области