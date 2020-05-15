В Тверской области после коронавируса выздоровели 447 человек

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.
- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 7 человек. Всего 447 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
|
Тверь
|
357
|
Кимры
|
249
|
Конаковский район
|
137
|
Лихославльский район
|
66
|
Калининский район
|
32
|
Кимрский район
|
25
|
Рамешковский район
|
18
|
Вышневолоцкий городской округ
|
16
|
Старицкий район
|
11
|
Ржев
|
11
|
10
|
Зубцовский район
|
9
|
Бежецкий район
|
9
|
Максатихинский район
|
7
|
Удомельский городской округ
|
7
|
Бологовский район
|
5
|
Весьегонский муниципальный округ
|
5
|
Лесной муниципальный округ
|
5
|
Спировский район
|
4
|
Селижаровский район
|
4
|
Калязинский район
|
3
|
Кувшиновский район
|
3
|
Жарковский район
|
2
|
Торжокский район
|
2
|
|
|
Кашинский городской округ
Андреапольский муниципальный округ
|
2
2
|
Краснохолмский район
|
1
|
Осташковский городской округ
|
1
|
Торопецкий район
|
1
|
Сандовский район
|
1
|
Сонковский район
|
1
- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.
- На коронавирус в регионе обследовано 42736 человек, за последние сутки – 1795.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области