В Тверской области после коронавируса выздоровели 447 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1006 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 7 человек. Всего 447 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 549 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 357 Кимры 249 Конаковский район 137 Лихославльский район 66 Калининский район 32 Кимрский район 25 Рамешковский район 18 Вышневолоцкий городской округ 16 Старицкий район 11 Ржев 11 Торжок 10 Зубцовский район 9 Бежецкий район 9 Максатихинский район 7 Удомельский городской округ 7 Бологовский район 5 Весьегонский муниципальный округ 5 Лесной муниципальный округ 5 Спировский район 4 Селижаровский район 4 Калязинский район 3 Кувшиновский район 3 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Кашинский городской округ Андреапольский муниципальный округ 2 2 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1 Торопецкий район 1 Сандовский район 1 Сонковский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 42736 человек, за последние сутки – 1795.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области