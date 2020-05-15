Игорь Руденя сохранил 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО за апрель

Губернатор Тверской области Игорь Руденя остался в «тройке» лидеров медиарейтинга глав субъектов Центрального федерального округа по итогам апреля. Эта позиция стабильна с середины 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте компании «Медиалогия».

Третье место Игоря Рудени в списке наиболее упоминаемых в СМИ губернаторов ЦФО обусловлено, по версии «Медиалогии», несколькими информационными поводами. В частности, глава Верхневолжья в апреле несколько раз выступил в прямых телеэфирах, посвященных вопросам поддержки граждан и экономики в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Также СМИ сообщали о решении Игоря Рудени возобновить работу филиалов МФЦ, нотариусов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний и ряда других организаций.

Помимо этого, журналисты обратили внимание на инициированную Игорем Руденей акцию по бесплатной раздаче миллиона многоразовых защитных масок. Акция началась в конце апреля, в настоящее время жителям Твери и ряда муниципальных образований передали более 500 тысяч защитных масок.

Еще одним инфоповодом в апреле стало решение региональных властей продлить автоматическое получение социальной поддержки до 1 октября этого года.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 56 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.