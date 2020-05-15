ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ



В субботу, 9 мая вся страна отметила 75-летие со дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Отметила не как всегда. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции, в Конаковском районе, как и по всей стране, действуют ограничительные меры в отношении организации и проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Поэтому большая часть традиционных элементов праздника, таких, как акции, митинги, концерты, соревнования, конкурсы, флешмобы, народные гулянья, в этом году перешли в онлайн-формат, а что-то, к сожалению, в этом году пришлось и отменить.

Но не зря День Победы - праздник всенародный и по-настоящему любимый всеми нами. Люди, осознавая опасность коронавирусной инфекции и соблюдая требования безопасности, тем не менее, отметили юбилей, как всегда - душевно и с размахом. Только формат праздника был немного другим. Мы убеждены - есть те вещи, которые будут оставаться неизменными, какая бы беда ни пришла в наш дом. Среди них - почитание памяти тех, кто не пришел с полей сражений, кто защитил нашу мирную жизнь и мирное небо над головой.

Поэтому утром 9 мая у мемориала памяти сержанта Вячеслава Васильковского близ деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения состоялось возложение цветов и венков к памятнику. В возложении приняли участие глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району Юрий Неговора, заместители главы районной администрации. Пришедшие в это солнечное майское утро к мемориалу героя почтили минутой молчания память о всех, не вернувшихся с войны, погибших от бомбежек и массовых расстрелов, замученных в концлагерях.

Такие же возложения прошли во всех городских и сельских поселениях Конаковского района. В городе Конаково цветы и венки к братской могиле в Комсомольском сквере возложили временно исполняющий обязанности главы г. Конаково Максим Ли и депутаты Совета депутатов г. Конаково, а также представители духовенства.

Ближе к обеду Конаковский район стал участником еще одной акции. В Комсомольском сквере прошла церемония передачи Флага Победы. Суть акции: в День Победы из Ржева в муниципальные образования Тверской области были направлены символические Флаги Победы. Старт этой акции дал губернатор Игорь Руденя. Перед началом акции он сказал:

- Сегодня из Ржева мы передали Флаги Победы, которые отправились во все 42 муниципальных образования Тверской области. Они будут размещены на вечное хранение в местных музеях. Ржев - это символ духа нашего народа, здесь прошла одна из самых масштабных операций Великой Отечественной. Свою жизнь за Победу и свободу Родины отдали более миллиона советских солдат и офицеров.

В муниципальные образования Тверской области для передачи флагов отправились машины джип-клуба «Лебедушка». Организация является активным участником патриотических акций и проектов. Ежегодно с 2000 года клуб проводит внедорожный рейд «Танковый прорыв» памяти освободителей города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Флаг Победы из рук участников автопробега получили волонтеры молодежного центра «Иволга». А также участники общественных движений «Юнармия», «Молодая гвардия «Единой России» и «Волонтеры Победы». Впоследствии флаг в торжественной обстановке будет вручён музею одной из школ, который станет лучшим в конкурсе школьных музеев, посвящённом Великой Отечественной войне.