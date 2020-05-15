МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Спасибо за Победу и за мирное небо над головой!



9 мая вся Россия отмечала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что Конаковская ГРЭС была построена после ее окончания, многие ветераны принимали участие в ее возведении и впоследствии нашли свое призвание, работая на станции.

Основные боевые действия близ города Конаково начались 21 ноября 1941 года. А 5 декабря того же года базировавшиеся здесь части 30-й армии перешли в наступление. В городе Конаково и окрестностях много братских могил, имена многих захороненных там военнослужащих неизвестны и сегодня.

После окончания войны вся страна переживала непростой период восстановления: предстояло заново отстроить дома, заводы, школы, а также восстановить старые и построить новые электростанции. Так, в 1962 году началось строительство одной из крупнейших электростанций Центральной России Конаковской ГРЭС.

В эти дни в Конакове вспоминают героев, которые самоотверженно сражались за Родину. Многим из них так и не суждено было вернуться домой, они отдали свои жизни для того, чтобы другие могли продолжать жить. Они сражались за всех нас, за нашу землю, страну, культуру, историю и традиции. Они, наши герои и ветераны, совершили великий подвиг, который мы бережно храним, помним и с гордостью передаем из поколения в поколение.

На Конаковской ГРЭС есть традиция поздравлять ветеранов, работавших на станции, с этим великим праздником. В канун Дня Победы сотрудники станции приглашают ветеранов на праздничный ужин, чтобы вспомнить их подвиги, услышать истории участников боевых действий и просто провести это радостное время с бывшими товарищами по цеху. В этом году все мы вынуждены встретить этот праздник дома из-за непростой эпидемиологической ситуации в России и во всем мире. Поэтому в эти дни особенно хочется почтить память ветеранов, которым мы обязаны этой великой победой и отдельно поздравить бывших сотрудников Конаковской ГРЭС, которые сначала доблестно сражались за нашу Родину, а потом неустанно вносили свой вклад в обеспечение страны электричеством. В эти дни они не смогут лично получить традиционные слова благодарности, но мы помним их великий подвиг:

Крылов Фёдор Иванович – родился 28 декабря 1921 года. Уже год служил в армии в Челябинске, когда началась война. Был направлен танкистом под Смоленск, где пережил несколько сражений несмотря на то, что три его танка были подорваны. Затем был командирован в ремонтные передвижные войска. Федор Иванович встретил окончание войны в Бреслау (Германия). Затем служил в Германии, откуда был направлен в Грузию, после чего демобилизовался. В 1964-м переехал в Конаково. На Конаковской ГРЭС работал монтером в электроцехе в общей сложности более 27 лет.

Метляев Николай Иванович – родился 22 мая 1926 года. Сражался на фронте с августа по сентябрь 1945 года. Получил медаль «За победу над Японией» и орден Отечественной войны. Проработал на станции 20 лет сначала мастером, а затем старшим мастером котельного цеха.

Копосов Александр Степанович – родился 8 сентября 1927 года. Сражался на фронте с октября 1944 года до окончания войны, попав туда после школы. Затем продолжил службу до 1952 года. Александр Степанович хорошо знал немецкий язык. Служил сержантом авиации и дошел до Германии. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», всего имеет 14 наград. На Конаковской ГРЭС работал с 1965 по 1983 год сначала машинистом-обходчиком КТЦ, а потом машинистом КТЦ.

Люди, защитившие нас от врага, обладали невероятной стойкостью и верой в победу. Они прошли через голод, болезни, ранения, разлуку с близкими, постоянные лишения, потерю боевых товарищей, но оставались верны нашей Родине и жертвовали собой. У большинства из них не было детства или юности, многим не суждено было вновь увидеть родных – все забрала война. Но именно они каждый день принимали героические решения за будущее своего города, страны и всего мира.

Весь коллектив Конаковской ГРЭС хранит память о павших в бою защитниках Отечества, благодарит ветеранов, тружеников тыла и их родных за мирное небо над головой и поздравляет всех с 75-й годовщиной Великой Победы!

Помощь с доставкой на дом

Более 2 тысячам пенсионеров Конаковского района доставлены бесплатные продуктовые наборы от волонтеров проекта #МыВместе и участников благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ.

К этому доброму делу присоединился без преувеличения весь регион. В Конаковском районе волонтеры доставляют пожилым людям лекарства, продукты, оплачивают по их просьбе коммунальные услуги. Принимает телефонные звонки и координирует работу волонтеров штаб, который находится в молодежном центре «Иволга» и в администрации Конаковского района. Также в рамках благотворительного марафона малоимущим гражданам в возрасте 65+ с пенсией ниже 1,5 прожиточного минимума Конаковского района вручают продуктовые наборы. Наборы сформированы за счет частных пожертвований, собранных «Фондом Твери» в рамках благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ. Напомним: с инициативой этого проекта, поддержанного правительством Тверской области, партией «Единая Россия» выступили Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. Его цель – обеспечить жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации (на самоизоляции), продуктами длительного хранения. Списки получателей помощи составлены Пенсионным фондом и центром социальной поддержки населения Конаковского района. Всего в Конаковский район направлено 2138 наборов, большую часть которых уже доставили пенсионерам. Акция началась 17 апреля, первую партию продуктовых наборов получили Городня, Изоплит, Радченко, Старое Мелково, 1 Мая, Завидово, Юрьево-Девичье, Редкино. Затем помощь была направлена в Дмитрову Гору, Вахонино. Третья партия продуктов распределялась среди жителей поселка Редкино и города Конаково. Заключительная партия продуктовых наборов в конце этой недели будет доставлена и роздана жителям районного центра. В поселениях района активную помощь в раздаче наборов оказали главы поселений, сотрудники администраций, депутаты представительных органов, волонтеры. В городе Конаково наборы раздавались силами сотрудников администрации Конаковского района, членами «Молодой гвардии» и волонтерами МЦ «Иволга». При доставке продуктов строго использовались средства индивидуальной защиты. Люди благодарны такой поддержке, они от души благодарили волонтеров и тех, кто организовал эту акцию.

Помимо этого, в Конаковском районе ветераны Великой Отечественной войны получили в подарок продуктовые наборы. С данной инициативой выступил глава района Олег Лобановский. 115 ветеранам войны, инвалидам войны, малолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда презенты от районной власти доставлены на дом лично главой района, его заместителями, главами поселений, руководителями ветеранских организаций. 739 ветеранов и тружеников тыла, проживающих в Конаковском районе, получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы. В ряде поселений ветераны вместе с медалями получили именные подарки от администраций поселений.

К юбилею Великой Победы ветераны Конаковского района получили подарки от депутата Государственной думы Светланы Максимовой, которые вручались сотрудниками администраций и депутатами поселений. 38 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили подарки от имени правительства Тверской области. Вручали подарки сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Конаковского района.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Уважаемые читатели. В выпуске газеты «Заря» №17 от 8 мая 2020 года допущена техническая ошибка. Автором статьи «Война пришлась на нашу юность» является заведующий архивным отделом администрации Конаковского района О.И.Капусткина.

Администрация Конаковского района

Тверской области во исполнение Распоряжения Правительства РФ № 2660-р от 1 декабря 2018 г. «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», руководствуясь Инструкцией о вручении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», утвержденной Распоряжением Президента РФ № 238-рп от 18 июля 2019 г. вручила юбилейные медали «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» 729 из 739 ветеранов.

До настоящего времени по Конаковскому району Тверской области не удалось вручить памятные медали и удостоверения к ним следующим гражданам, награжденным юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»:

1. Слезина А.Ф.;

2. Дуранченков В.А.;

3. Морозов В.В.;

4. Тарасенко И.В.;

5. Хохрякова Р.Д.;

6. Абрамова Н.В.;

7. Васильев А.С.;

8. Федорова А.С.;

9. Дрожжина А.А.;

10. Мясникова Г.И.

Уважаемые ветераны либо их родственники! Убедительно просим вас связаться с представителем администрации Конаковского района Тверской области для определения времени и места вручения памятных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и удостоверений к ним по телефону 8 (48242) 4-97-77 (доб.114).

Ремонт дорог в Конаковском районе



В 2020 году Конаковский район принимает участие в программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области». Нашему району выделен межбюджетный трансферт на организацию дорожной деятельности в сумме более 116 миллионов рублей.

В настоящее время определены подрядчики, которые будут ремонтировать дороги в трёх поселениях нашего района. В городском поселении посёлок Редкино в рамках выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети отремонтируют улицу Диева и проспект Химиков. Стоимость проекта составляет около 2,4 миллиона рублей.

В городском поселении посёлок Козлово проведут ремонт дороги к МБДОУ детский сад №1, улица Стадиона. Стоимость реализации проекта – 1,45 миллиона рублей.

В сельском поселении «Завидово» проведут ремонт нескольких дорог на общую сумму более 26 миллионов рублей. В рамках выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети отремонтируют дороги по 1-му Солнечному и 2-му Солнечному переулкам деревни Мокшино, дороги деревень Архангельское и Кабаново.

Ремонты дорог пройдут в пяти поселениях района: городское поселение посёлок Редкино, городское поселение посёлок Козлово, городское поселение посёлок Новозавидовский, в сельском поселении «Завидово» и в городе Конаково.

В настоящее время продолжаются конкурентные процедуры по определению подрядчиков в других поселениях, а также подрядчиков, которые выполнят работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного назначения.

Подготовила Ирина Третьякова