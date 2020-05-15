РОВЕСНИКИ РАЙОНА

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В юбилейный для Конаковского района год совет ветеранов поздравляет с 90-летием ровесников района, людей с большим жизненным опытом, чье детство пришлось на военные годы, трудившихся на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в социальной сфере. Желаем вам хорошего здоровья, благополучия. Пусть каждый день приносит только хорошие вести, наполняет жизнь светом счастья и добра! Пусть всегда с вами будут близкие люди и друзья.
Совет ветеранов Конаковского района.
3 мая – Гришина Нина Федоровна, п. Редкино.
5 мая – Прокопова Татьяна Андреевна, г. Конаково.
11 мая – Коновалова Серафима Константиновна, г. Конаково.
14 мая – Лепарда Зинаида Петровна, г. Конаково.
15 мая – Штукин Билял Хусаинович, п. Редкино.
16 мая – Жуков Виктор Александрович, г. Конаково;
Степанова Людмила Александровна, Ручьевское сельское поселение.
20 мая – Полубояринова Фрида Александровна, Смольникова Серафима Ильинична, п. Редкино;
Соболева Антонина Тимофеевна, п. Изоплит.
22 мая – Злобина Капиталина Леонидовна, г. Конаково; Смирнова Муза Петровна, Завидовское сельское поселение.
26 мая – Петиченок Ася Рувимовна, г. Конаково.