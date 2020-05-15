С ДНЁМ ПОБЕДЫ, МАМА!



75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Мало осталось в живых тех, кто с оружием в руках защищал нас от фашистов, кто своим трудом в тылу помогал воинам добывать Победу.

Они были совсем молодыми. Одной из тех тружениц являлась моя мама, жительница нашего посёлка Редкино Елизавета Петровна Добрынская (на фото третья справа, 1948 г.). 20 апреля этого года ей исполнилось бы 96 лет. Но, к сожалению, она покинула нас чуть раньше, так и не встретив свою очередную Победу. У мамы несколько государственных наград: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», юбилейные медали. Последнюю медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» за маму получала я уже сама.

Когда началась война, мама только успела окончить школу в своей деревне Бураково Старицкого района нашей Тверской области. Враг стремительно наступал. Молодёжь стали призывать на строительство оборонительных сооружений. Призвали и мою маму. Вместе с другими девушками её по военному приказу на товарном поезде повезли в посёлок Селище Селижаровского района тогда Калининской области. Там на Волге им пришлось мыть речной песок, который потом добавляли в массу для приготовления бетона. Из этого бетона делали оборонительные укрепления. Эти противотанковые дзоты до сих пор показывают местным школьникам. Также маме приходилось копать противотанковые рвы.

Немцы подошли совсем близко. Начались бомбёжки у поселков Пено и Селижарово. Враг рвался к Москве. Маме и другим девчатам пришлось возвращаться домой. Мама вернулась в свою деревню Бураково. Вскоре и эта деревня была занята немцами на несколько месяцев.

Под натиском наших солдат немцы стали отступать, и деревню освободили. Начались страшные бои за город Ржев. В деревню, а она находилась почти на границе с Ржевским районом, стали привозить тяжелораненных наших бойцов, и здесь расположился госпиталь. Мама стала работать в госпитале: стирала бельё, ухаживала за ранеными, приносила из леса валежник, таскала воду с реки на коромыслах.

Бои под Ржевом продолжались до весны 1943 года. Весной 1944 года, когда маме исполнилось 20 лет, прислали ещё одну повестку. Её направляли на добычу торфа в наше Редкино. С тех пор она здесь и жила. Здесь родились у неё и мы: я и два моих брата.

Торф тогда добывали с ранней весны до поздней осени. А зимой перевозили с полей готовый торф на наш Редкинский завод. На заводе из него делали горючие плиты, чтобы топить паровозы и отапливать дома. Жили тогда в бараках. В 1963 году родители получили долгожданную квартиру, и мы переехали в новое, благоустроенное жильё. Почти сорок лет мама отработала на Редкинском опытном заводе. На производстве её ценили и уважали. Тогда многие, кто приехал на торфоразработки, остались жить и работать в Редкине, строить завод и посёлок.

Н. КУЗЬМИНА.