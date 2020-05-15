

Женщина и война - кажется, что это абсолютно несовместимые вещи. Хранительница очага, мама, любимая. До Великой Отечественной войны женщины в частях Красной Армии практически не служили, но уже к концу лета 1941 года руководству страны стало ясно: без женщин не обойтись. В числе первых мобилизовали женщин-медработников. Ими комплектовались медсанбаты, полевые подвижные госпитали, санитарные эшелоны. Затем призвали телефонисток, радисток, связисток. Тысячи и тысячи женщин ушли на фронт. О них Юлия Друнина, которая сама на фронте была санитаркой, писала:

Какие удивительные лица

Военкоматы видели тогда,

Текла красавиц юных череда,

Все шли и шли они…

Из средней школы.

С филфаков,

Из МЭИ и из МАИ.

Цвет юности, элита комсомола -

Тургеневские девушки мои.

Я расскажу о такой девушке, Анне Путивцевой, которая родилась в Москве в 1922 году. После окончания школы Аня пошла на курсы медицинских сестер при Филатовской больнице, два года училась, а работать поступила в Боткинскую больницу.

Ей всего двадцать, но она точно решила уйти на фронт. Все друзья и родственники отговаривали её. Шёл 1942 год, бои шли недалеко от Москвы. В госпиталь привозили раненых, работы было очень много, но в конце 1942 года она уходит добровольцем на фронт. Зачислили её в 42-ю дивизию 49-й армии Западного фронта. Сколько раненых она перенесла на своих руках, делала перевязки, стирала бинты. Бессонные ночи, нехватка медикаментов, полевые условия оказания помощи под обстрелом и бомбежками. Всегда находила для раненых добрые и теплые слова «миленький, потерпи, и все будет хорошо». Было огромное желание помочь, выходить раненых.

Через всю Белоруссию прошла Анна Сергеевна с медсанбатом. Разоренные и разрушенные города и деревни, сожженные дома, пустынные улицы. А у неё каждый день раненые, она была прикреплена к «шоковой палатке», где лежали самые тяжелые, нуждающиеся в круглосуточном присмотре…

А потом недолгий сон, там же, завернувшись в свою шинель. Анна Сергеевна вспоминает, как они попали в окружение под Минском в 1943 году, уже и не надеялись выйти, ведь с ранеными да на носилках далеко не уедешь. Но они выбрались.

В ноябре 1943 года она заболела тифом, её оставили в тыловом госпитале, а её медико-санитарный батальон двигался дальше, две недели она пролежала там. Я читаю справку на имя начальника госпиталя, выданную капитаном Знаменским, командиром 3-го отдельного медико-санитарного батальона, в котором она служила, с просьбой после излечения направить её обратно в распоряжение батальона.

Она хорошо помнит, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда догоняла «своих», - она тогда чуть не погибла, пробираясь через занятые фашистами населенные пункты. С батальоном в составе 2-го Белорусского фронта Анна Сергеевна закончила войну в Германии в городе Нойиштрелице.

Сейчас Анна Сергеевна Путивцева - ветеран Великой Отечественной войны, 14 мая этого года ей исполнилось 98 лет, проживает она в семье дочери в селе Селихово.

И опять я держу в руках пожелтевший документ из далёкого победного 1945 года на её имя:

«Тов. Солозобова Анна Сергеевна за отличные боевые действия по освобождению союзной нам Польши и разгром немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии и Померании, содействовавшие полной победе над врагом - вам приказами Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина 14 раз объявлена благодарность. Поздравляю вас с полной Победой над фашистской Германией.

Командир части Горбачёв».

Анна Сергеевна награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени, медалями, знаком «Отличник санитарной службы».

После войны Анна Сергеевна вернулась в Москву, в декабре 1945 года вышла замуж за Николая Путивцева, с которым познакомилась на фронте.

Николай закончил Киевское военно-медицинское училище и всю войну спасал раненых, привозил в госпиталь с поля боя, они были знакомы с 1942 года. Расписавшись в загсе, они уехали к месту службы мужа в Германию и работали в госпитале до 1947 года, там у них родился сын.

А потом уехали в Белгородскую область на родину мужа, в то время сильно болел его отец. Анна Сергеевна работала медицинской сестрой, а муж в той же больнице фельдшером на скорой помощи. Почти 40 лет они работали вместе в одной больнице, доброжелательные, преданные своей профессии. Скольким людям они помогли, для них помогать людям - это как дышать, не считаясь со временем, с делами дома. Анна Сергеевна и сейчас помнит всех сотрудников, с кем работала.

Анна Сергеевна считает себя счастливым человеком, всю свою жизнь занималась любимой работой, она - медицинская сестра с большой буквы. У неё много грамот и благодарностей. До сих пор поддерживает связь со своими сотрудниками. Всю свою жизнь она прожила с самым лучшим мужчиной в любви и радости. Вырастили детей, внуков.

В 1986 году Анна Сергеевна будучи на пенсии приехала с мужем в Конаковский район, а 1993 года она проживает в селе Селихово в доме дочери.

К сожалению, в 1992 году супруг ушёл из жизни. Сейчас Анна Сергеевна окружена заботой и вниманием близких - дочь, зять, внуки и правнуки делают её жизнь интересной. Она каждый день старается гулять во дворе. Женщина благодарна всем, кто её окружает.

Я очень рада, что знакома с Анной Сергеевной, этим светлым человеком, её дочкой и зятем. Мне нравится их открытость, стремление сделать жизнь Анны Сергеевны достойной, интересной. Так в 2017 году они пригласили на майские праздники к себе ветеранов И.А.Рулева, Н.Ф.Баранова, В.П.Криночкина, А.Н.Чарцеву, ансамбль «Северяночка». Было много фронтовых воспоминаний, спето военных песен. Они до сих пор помнят эту встречу. А что касается женщин на войне, то мир ни до, ни после не знал столь массовой женской жертвенности во имя Отчизны.

С днем рождения, дорогая Анна Сергеевна, вашим 98-летием! Будьте здоровы, мира вам и вашим близким, благополучия!

Татьяна БОКОВА,

заместитель председателя районного совета ветеранов.

Постскриптум. В канун юбилея Победы Анна Сергеевна Путивцева получила от заслуженного строителя СССР и почетного строителя России, президента строительного холдинга «Эко-Тепло» Юрия Ефимовича Шеляпина ключи от новой квартиры. Традиции дарить в канун праздника нашим ветеранам квартиры - уже много лет. В этом году такие квартиры получили 15 ветеранов: 11 из Тверской области и 4 – из Московской. И об этом мы еще расскажем читателям «Зари».