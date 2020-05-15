СТРОИТЬ – НЕ ЛОМАТЬ

1000 квадратных метров свалки силами ООО «ТСАХ» превратятся опять в лес.

Тверские леса десятилетиями копили свалки, ликвидацией которых целенаправленно никогда не занимались. Но начиная с прошлого года ситуация изменилась. Региональный оператор по обращению с ТКО методично ведет работу по выявлению и вывозу несанкционированных навалов.

Сотрудники ООО «ТСАХ» регулярно проводят мониторинг территорий. В некоторых местах к ним активно присоединяются представители местных администраций. Информация о местах размещения свалок поступает к региональному оператору также из природоохранной прокуратуры, от общественников и жителей региона. Отправить ее можно, воспользовавшись кнопкой на нашем сайте «Сообщить о проблеме» либо написав в личных сообщениях в группы Тверьспецавтохозяйства в соцсетях. Для облегчения поиска конкретной точки желательно прикрепить данные геолокации. Некоторые авторы обращений оставляют свои телефоны, чтобы сориентировать сотрудников регионального оператора непосредственно на месте. ООО «ТСАХ» благодарен неравнодушным жителям за информацию.

Однако среди наших земляков встречаются и такие, которые продолжают множить свалки, предпочитая вывезти отходы после ремонта или весенней уборки в лес, а не заказать их доставку на полигон. К сожалению, скорость образования новых свалок пока не снижается. И поэтому эффект от уборки завалов не столь значителен, каким мог бы быть. В Кодексе РФ об административных правонарушениях ужесточены наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления. Предусмотрены штрафы от 3000 рублей для граждан до 700000 рублей для юридических лиц. Однако из-за сложности выявления нарушителя многие продолжают выбирать такой незаконный и варварский по отношению к природе путь избавления от отходов.

В последнее время к региональному оператору попали фото- и видеоматериалы о том, как люди выгружают из машины мусор, добавляя его к уже имеющимся свалкам. Информация передана в министерство природных ресурсов и экологии Тверской области для привлечения нарушителей к ответственности. Если вы окажетесь свидетелем подобного незаконного действия и сможете зафиксировать это на видео, передавайте информацию региональному оператору, в минприроды или природоохранную прокуратуру. Примеры наказания виновных могут стать поучительными для других несознательных граждан.

Вот несколько конкретных точек: в прошлом году в селе Городня Конаковского района на съезде с федеральной трассы была обнаружена масштабная свалка. Региональный оператор ликвидировал ее. Как пишет нам местная жительница Роза Тяпухина: «Свалка снова появилась и стала еще обширнее. Трудно поверить, что после проведенных ранее вами работ свалка образовалась в том же самом месте. Искренне пытаюсь верить, что люди будут сознательнее».

Недавно в интернете широко прошла информация об обнаруженной в лесу свалке с просроченными продуктами. 21 апреля на место – Волоколамское шоссе в сторону деревни Лебедево – выехал представитель регионального оператора. Осмотр показал, что данная свалка занимает площадь примерно 1000 кв. метров. Объем отходов, среди которых в основном деревянные поддоны, около 200 кубометров. Составлен акт о выявлении несанкционированной свалки. Она расположена на землях лесного фонда. Оперативно с местным лесничеством был решен вопрос об обеспечении проезда спецтехники. 29 апреля началась ее ликвидация.

Приведем цифры. В прошлом году в регионе зарегистрировано более 900 несанкционированных свалок. По итогам 2019 года на территории Тверской области убрано около 300 таких мест. Из них силами регионального оператора ликвидировано 150 свалок общим объемом более 6,5 тысяч кубометров.

На сегодняшний день на территории Тверской области выявлено более 700 мест несанкционированного размещения отходов – прежде всего это лесные массивы вблизи населенных пунктов и съезды с федеральных и городских трасс.

Самое большое количество свалок выявлено на территории Конаковского, Калининского и Вышневолоцкого районов.