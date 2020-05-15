ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЗДАВАЛИ ЛЕНТОЧКИ

В канун юбилейных торжеств, посвященных Дню Победы, по всей стране традиционно проводилась акция «Георгиевская ленточка». Сотрудники Госавтоинспекции Конаковского района присоединились к этой всероссийской акции.

Автоинспекторы передавали водителям георгиевские ленточки, чтобы они также могли принять участие в акции. Георгиевская ленточка символизирует благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и память о тех страшных событиях, которые происходили в суровое военное время. Эта акция впервые прошла еще в 2005 году. Автоинспекторы продолжают эту традицию и ежегодно принимают участие в акции, раздают ленточки участникам дорожного движения. Каждый может стать ее участником.

В этом году было необходимо сделать фотографию с георгиевской ленточкой и выложить в ее социальные сети с хештегами #ЛучшеДома и #Георгиевскаяленточка, а также передать эту акцию 5 друзьям.

Также участникам предлагалось написать историю о том, почему эта традиция так для них важна.