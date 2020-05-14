В Тверской области стартована новая акция помощи «Социальный огород»

В Верхневолжье дан старт новой акции «Социальный огород», которую проводит Фонд Твери совместно с региональным Советом многодетных семей. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В ходе акции «Социальный огород» для многодетных и малообеспеченных семей, имеющих приусадебные участки и оказавшихся в нынешних условиях в трудной ситуации, объявлен сбор садового инвентаря и рассады. Все это принимается по адресу г. Тверь, проспект Победы, д.14 (вход с ул. Попова).

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Тверской области 9 апреля запущен благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ.

За это время его участниками стали многие тверские предприятия и организации. Благодаря их помощи сформированы продуктовые наборы, которые сейчас волонтеры акции #МыВместе активно доставляют гражданам по Твери и другим муниципальным образованиям области.

Значимость благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ отметил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Хотел бы поблагодарить предпринимателей, которые выступили с инициативой этого проекта, федеральные и региональные предприятия. Это по-настоящему доброе дело», – считает глава региона.

Получателями поддержки становятся многодетные семьи, матери-одиночки, маломобильные граждане, пожилые люди, вынужденные находиться в самоизоляции в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Сегодня десятки компаний Верхневолжья приобретают продукты длительного хранения, обеспечивают волонтеров средствами индивидуальной защиты, предоставляют транспорт, оказывают посильную помощь медицинским учреждениям.

Присоединиться к благотворительному марафону может каждый житель Тверской области на сайте заботарядом.рф Отчёты и подробная информация о проводимых мероприятиях в рамках акции размещена на сайте Фонда Твери. Телефон региональной «горячей линии» 8-800-600-31-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области