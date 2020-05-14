Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 мая 2020 г.

1870 жителей Тверской области обследовано на коронавирус за минувшие сутки. В регионе существенно увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. Всего в настоящее время обследован 40941 житель региона. Вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 14 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В сложившихся условиях наряду с профилактикой распространения коронавируса и лечением заболевших, важно обеспечить также оказание плановой медпомощи, продумать стратегию развития здравоохранения в регионе», — отметил Игорь Руденя.

- В настоящее время исследования на коронавирус проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр им. В.П. Аваева, областная станция переливания крови, лаборатория ТГМУ, медсанчасть №141 ФМБА России в Удомле.

- Завершается второй этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, 160 коек вводится в Зубцовской и Нелидовской центральных районных больницах. Всего будет создано более 1500 дополнительных коек.

- В регионе формируется лекарственный резерв, приобретается медицинское оборудование. В общей сложности предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Также для учреждений закупаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

- На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- На настоящее время в регионе подтверждено 962 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 23 человека. Всего 440 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 512 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.



Пресс-служба Правительства Тверской области