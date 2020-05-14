Владислав Шориков о новых мерах поддержки экономики: «Это вложения в будущее»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков считает, что разработанные государством пакеты мер поддержки экономики дают возможность бизнесу защитить своих работников в текущей эпидемической ситуации и с наименьшими потерями начать постепенный выход из режима ограничений.

«Предложенные главой государства дополнительные меры поддержки экономики, – это реальная помощь, которая нужна бизнесу и коснется сотен тысяч предприятий по всей стране. Она позволит постепенно вернуться к нормальному режиму работы, сохранив коллективы. Чем больше таких мер, тем лучше. Тем более что они дополняются региональными пакетами поддержки, которые инициированы губернатором Игорем Руденей. Активно в эту работу включена инфраструктура поддержки бизнеса, в том числе Фонд развития промышленности с программой «Оборотный капитал» и Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательству с льготными займами. Это вложения в будущее. Деньги, которые инвестирует государство, обязательно вернутся в бюджет в виде налогов, если не завтра, то послезавтра. Эти вложения необходимы, поскольку они обеспечивают устойчивость российской, в том числе региональной, экономики», – сказал Владислав Шориков.

Напомним, Владимир Путин 11 мая в очередном обращении к нации предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. В него вошли предложение повысить пособие по уходу за ребенком вдвое — до 6750 рублей, единовременно выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, начать на месяц раньше – с 1 июня – оформление выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно, а также установить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, принято решение вернуть самозанятым гражданам уплаченные в 2019 году налоги. Предприятиям из пострадавших отраслей государство предоставит зарплатные кредиты на шесть месяцев под 2% исходя из одного МРОТ на одного сотрудника в месяц с возможностью полного списания кредита и процентов при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. Все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года, также будут списаны. Индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов в 2020 году. Также глава государства заявил о планах по ускоренной докапитализации на общую сумму 12 млрд рублей региональных институтов развития, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.