В 2020 году в Тверской области запланировано проектирование ряда объектов здравоохранения, образования и спорта

Для повышения эффективности реализации адресной инвестиционной программы Тверской области принято решение о создании специализированной организации «Развитие социальной инфраструктуры Тверской области». Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 14 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Учреждение будет заниматься проектно-изыскательскими работами по крупным объектам капитального строительства в соцсфере.

«Использование этого механизма, который был успешно апробирован в Москве и других развивающихся субъектах страны, даст возможность значительно сократить сроки проектирования, повысить качество проводимых проектно-изыскательских работ. В этом формате будут реализованы детская поликлиника в городе Кимры и в Торжке, школа в Твери и ещё ряд социальных объектов, которые будут построены на территории Тверской области», - отметил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

На 2020 год в АИП внесены изменения - включено проведение проектных работ по строительству центральной районной больницы в Бежецке, нового корпуса онкологического диспансера в Твери, детских поликлиник в Кимрах и Торжке.

Также в текущем году будут спроектированы школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» в областной столице и школа-детский сад в Торжке, в сфере физической культуры и спорта – крытый футбольный манеж в Твери и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Бежецке.

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию АИП Тверской области в 2020 году увеличен на 98,6 млн рублей, и составил свыше 8,9 млрд рублей.

Основной вопрос заседания регионального Правительства 14 мая - отчёт об исполнении бюджета региона в 2019 году.

В прошлом году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы - порядка 62,2 млрд рублей.

74% всех бюджетных средств были направлены на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты населения, дорожного и транспортного комплекса Верхневолжья.

Проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог.

Государственный долг Тверской области в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга уменьшились в 3 раза: со 118,7 млн рублей в 2018 году до 39,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области