Игорь Руденя: в 2020 году необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере Тверской области

14 мая Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня рассмотрели отчёт об исполнении бюджета региона в 2019 году.

В прошлом году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы областного бюджета составили порядка 62,2 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2019 году превысил 4,1 млрд рублей.

Основные направления расходов в 2019 году, как и годом ранее, были связаны с развитием образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также дорожного и транспортного комплекса Верхневолжья. На эти цели было направлено 74% всех бюджетных средств — 46 млрд рублей.

«В прошлом году началась активная реализация национальных проектов. В Тверской области на решение поставленных в нацпроектах задач было направлено 8,6 млрд рублей. Ключевыми приоритетами здесь являлись поддержка семьи и демография, формирование сети безопасных и качественных автомобильных дорог, развитие медицинской помощи населению», — сказал Игорь Руденя.

По итогам прошлого года проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог.

В 2019 году существенно – на 69% больше, чем в 2018-м — возросла поддержка муниципалитетов из областного бюджета. Общий объём средств поддержки составил около 7,3 млрд рублей.

Налоговые доходы бюджета в 2019 году составили более 48,9 млн рублей.

Игорь Руденя подчеркнул: рост поступлений в бюджет был достигнут по всем основным видам налогов, это говорит о росте деловой активности в регионе.

По мнению Губернатора, ещё один важный фактор — последовательное сокращение долговой нагрузки на областной бюджет. Государственный долг Тверской области в 2019 году снизился на 1,4 млрд рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга уменьшились в 3 раза: со 118,7 млрд рублей в 2018 году до 39,6 млрд рублей.

Игорь Руденя отметил: несмотря на существенные расходы в 2020 году на противодействие распространению коронавирусной инфекции, необходимо сохранить многолетние позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере нашего региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области