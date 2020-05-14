Более 2400 медицинских работников Тверской области получилистимулирующие выплаты за выявление и лечение коронавирусной инфекциив апреле 2020 года

2410 медицинских работников из 50 организаций здравоохранения Тверской области получили стимулирующие выплаты за оказание помощи жителям региона при выявлении и лечении коронавирусной инфекции.

«По поручению Владимира Путина обеспечиваются выплаты для материального стимулирования медицинских работников, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень важно своевременно доводить средства до получателей, учитывая, что специалисты добровольно выразили желание работать на передовой. Наша задача – поддержать этих людей», – сказал Игорь Руденя.

Средства на стимулирующие надбавки выделены из федерального и областного бюджетов. Федеральные средства – всего это более 181 млн рублей – поступали в регион поэтапно, несколькими траншами. Начисление средств производится за фактически отработанное медиками время.

Выплаты специалистам за отработанное время в апреле в полном объеме осуществлены до 1 мая 2020 года. Всего за этот период перечислено более 44,5 млн рублей средств федерального бюджета, свыше 3,3 млн рублей – областной казны. Выплаты за май медики будут получать уже в дни перечисления заработной платы.

Надбавки за период работы в мае будут доведены до специалистов в срок выплаты заработной платы. При этом с расширением инфекционных госпиталей увеличится и количество специалистов, которым будут начисляться стимулирующие выплаты.

В соответствии с локальным нормативным актом выплаты предусмотрены для медработников, оказывающих помощь в стационарных условиях инфекционных больниц и отделений, для работников первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающих с гражданами, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Для всех остальных сотрудников скорой медицинской помощи, а также медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, стимулирующие выплаты рассчитываются в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону за 9 месяцев 2019 года.

Рекомендации по порядку установления стимулирующих выплат направлены Министерством здравоохранения Тверской области в подведомственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь гражданам.

В Тверской области региональным Министерством здравоохранения организована работа «горячей линия». По номеру 8-800-551-12-04 можно уточнить информацию по осуществлению стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Также по этому номеру можно проконсультироваться по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области