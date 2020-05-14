Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса

14 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел мэр Москвы Сергей Собянин.

Обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация, мероприятия по мобилизации системы здравоохранения – развертывание в регионах инфекционных коек, обеспечение больниц необходимым оборудованием.

В Тверской области за счет собственных ресурсов приобретается 4 томографа – для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Всего в регионе имеется 15 аппаратов КТ.

Правительством Тверской области также организована поставка более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. В медицинские учреждения уже поставлен 41 аппарат. Сроки поставок техники – до июня. Кроме того, для учреждений закупаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

Регионом закупаются средства индивидуальной защиты для медиков. Сформирован неснижаемый двухнедельный запас по медицинским перчаткам, маскам, защитным экранам для лица, защитным костюмам.

В Верхневолжье ведется развёртывание госпитального фонда для лечения заражённых новой коронавирусной инфекцией. Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств. В том числе средства выделены на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам.

Подготовлен проект плана постепенного снятия на территории Тверской области ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В региональной экономике обеспечена деятельность ключевых отраслей и сохранение рабочих мест для более 435 тысяч жителей Верхневолжья. Сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий Тверской области, определено более 60 видов экономической деятельности, которые работают при условии соблюдения санитарных требований.

Пресс-служба Правительства Тверской области