Предприниматели Тверской области провели социальные акции в поддержку медиков и учреждений здравоохранения Верхневолжья

Предприниматели Тверской области провели социальные акции, направленные на поддержку медиков, учреждений здравоохранения, пропаганду мер профилактики в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Одной из самых масштабных акций стала инициатива Группы Компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК), которая направила 20 млн рублей тверским больницам, принимающим пациентов с COVID-19. Поддержку получили областная клиническая больница и Калининская ЦРКБ. Средства направлены на закупку медицинского оборудования для инфекционных, хирургических, реанимационных и терапевтических отделений больниц. Приобретены современные портативные аппараты ИВЛ и УЗИ, видеобронхоскопы, портативные аппараты для подготовки воды, оборудование для создания дополнительных коек и другая техника.

Благотворительная помощь машиностроительного холдинга оказывается при поддержке Тверского регионального отделения Союза Машиностроителей России в дополнение к мерам, принимаемым на государственном уровне.

Помощь медикам также оказала компания Ozon, которая передала для специалистов Тверской станции скорой медицинской помощи средства индивидуальной защиты, дезинфекции и гигиены. Кроме того, Ozon является крупным работодателем, что очень важно в текущих экономических условиях: здесь работает более 3000 жителей региона. Логистический центр Ozon также является важным элементом развития малого и среднего бизнеса в Тверской области – местные предприниматели имеют возможность представлять свои товары на маркетплейсе компании и, отгружая их в Твери, продавать по всей стране и за ее пределами.

Поддержку медикам Верхневолжья также оказал Центр развития «Мальвина», который организовал бесплатные занятия для детей медицинских работников Тверской области.

Фитнес-клуб «AGYM» реализовал социально значимый проект, в рамках которого волонтеры из команды сотрудников, тренеров и клиентов клуба покупали на собранные средства и доставляли продукты нуждающимся семьям Твери и других городов, где действует сеть фитнес-клубов.

Сеть аптек «36,6» поддержала волонтеров средствами индивидуальной защиты: предоставила маски, дезинфицирующие средства, перчатки.

Пресс-служба Правительства Тверской области