Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировали ход строительства нового комплекса суворовского училища

13 мая Губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов посетили строительную площадку нового комплекса Тверского суворовского военного училища. Они осмотрели территорию объекта, учебные классы, актовый зал и другие помещения.

Первый этап работ на объекте планируется завершить до конца лета. К началу следующего учебного года обучение суворовцев планируется организовать уже на новом месте.

«Очень серьёзная организация работ, высокие стандарты, материалы, которые здесь используются – самые современные. Гражданские строители могут многому научиться у строителей Тверского суворовского военного училища. Объект сейчас находится в очень высокой степени готовности», — отметил Игорь Руденя.

«Я уверен, что к 1 сентября всё училище переедет сюда. Работы ведутся круглосуточно, на стройке работают 850 человек. Здание современное, строительство ведётся по всем стандартам, утверждённым в Министерстве обороны», — сказал Тимур Иванов.

В настоящее время завершены работы по устройству фундамента, стен главного здания, монолитного каркаса и кровли, внутренних перегородок учебно-административного корпуса. Ведутся работы по устройству фасада и прокладке инженерных сетей внутри здания.

Идёт строительство столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест, спального корпуса на 240 мест, медицинского пункта (на 19 коек со стационаром и изолятором), крытого спортивного комплекса. Построен КПП № 1, ведутся работы по строительству КПП № 2.

Кроме того, оборудуется строевой плац, площадка для временного хранения легкового автотранспорта на 100 машиномест, идёт монтаж наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии приняли выпускник ТСВУ, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

Сейчас учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Решение о строительстве Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест.

Строительство ведется специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда.

Пресс-служба Правительства Тверской области