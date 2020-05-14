В Тверской области увеличится количество семей, которым предоставят выплаты на детей до трех лет

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина расширен перечень получателей ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей, которая предоставляется с апреля по июнь 2020 года на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В Тверской области данная мера поддержки будет оказана дополнительно семьям, где воспитываются 13 тысяч детей. Всего получателями станут семьи с почти 33 тысячами детей.

Правом на выплату теперь могут воспользоваться семьи, у которых первый ребенок родился (усыновлён) в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Ранее выплата полагалась только семьям, где первый ребенок родился с 1 января 2020 года.

О расширении перечня получателей поддержки глава государства заявил 11 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором принял участие Губернатор Игорь Руденя.

По словам Игоря Рудени, Указ Президента стал беспрецедентным по пакету мер поддержки экономики и социальной сферы: семей с детьми, компаний малого и среднего бизнеса, социальных и медицинских работников.

Ранее по инициативе Владимира Путина российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь 2020 года была установлена ежемесячная выплата в размере 5000 рублей. Заявление на данную меру поддержки поступили от семей Тверской области, в которых воспитывается 20 тысяч детей до трех лет.

Материнский капитал - это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй или последующий ребёнок и если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал.

Выплата положена семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Заявления на выплаты можно подать до 1 октября и получить денежные средства за все месяцы с апреля по июнь единовременно.

Пресс-служба Правительства Тверской области