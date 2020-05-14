В Верхневолжье открыто голосование по выбору победителей конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей»

В Верхневолжье дан старт голосованию по выбору победителей областного конкурса рисунка «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона». Голосование продлится до 22 мая 2020 года включительно.

Творческий конкурс рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей» стартовал 1 декабря 2019 года. В адрес оргкомитета поступило более 600 работ о животных и растениях, занесённых в Красную книгу Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия направлены на экологическое воспитание подрастающего поколения, повышение социальной ответственности граждан в жителей региона к окружающей среде.

По итогам заседания конкурсной комиссии были определены по 5 финалистов конкурса в каждой из трёх возрастных категорий: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет.

Голосование по выбору победителей проходит на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в разделе «Опрос», а также в официальной группе «Чистый регион» в сети «ВКонтакте» https://vk.com/clean_tverreg.

Конкурс проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии с 2010 года. В 2019 году на конкурс поступило порядка 500 работ из разных районов Верхневолжья. Участниками были подготовлены рисунки, которые призывали к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов, занесенных в Красную книгу региона.

В числе победителей конкурса прошлого года дети из Твери, Осташковского городского округа, Бежецкого и Бельского районов.

Пресс-служба Правительства Тверской области