Более 1800 семей Тверской области будут получать увеличенные пособия на детей до полутора лет

По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличивается в 2 раза и составит 6 751 рубль 54 копейки. Такое пособие полагается неработающим гражданам. В Тверской области увеличенные выплаты будут получать более 1800 семей. Ранее неработающие мамы первенцев до полутора лет получали пособие в размере 3 375 рублей 77 копеек.

По состоянию на май 2020 года получателями пособия на детей до полутора лет являются 5 362 семьи Верхневолжья. Из них 1 877 семей – при рождении первого ребенка, 3 485 семей – при рождении второго и последующих детей (размер пособия для этой категории составлял 6 751 рубль 54 копейки и не менялся ). На данный момент выплачено более 116 млн рублей, всего на эти цели в 2020 году заложено более 406 млн рублей.

«Демография – это наш приоритет. В этой сфере в Тверской области первоочередная задача – поддержка семей с детьми», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В апреле текущего года на заседании Правительства Тверской области был утверждён порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет. Дополнительная мера поддержки утверждена Указом Президента России Владимира Путина.

Для получения данной выплаты жителям Верхневолжья требуется подать только заявление. Это можно сделать через центры соцзащиты, Eдиный портал Госуслуг, филиалы МФЦ, также заявление может быть направлено почтой. Остальные необходимые документы будут запрашиваться учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия с другими структурами.

Если в семье воспитывается несколько детей от трёх до семи лет включительно, ежемесячная выплата будет предоставляться на каждого ребёнка.

Выплата предоставляется независимо от получения семьёй других мер социальной поддержки, связанных с рождением ребёнка или воспитанием детей, и не учитывается в составе доходов семьи.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года.

Получатели выплаты должны иметь гражданство РФ (как ребёнок, так и родитель), а также проживать на территории Тверской области.

Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Она предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Пресс-служба Правительства Тверской области