Эдуард Косиковский: «Глава государства в приоритетном порядке защищает интересы детей»

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский подчеркнул, что колоссальные средства, которые государство направляет на поддержку семей с детьми, – это забота о гражданах, которые в текущих эпидемических условиях столкнулись с сокращением доходов.

«Сейчас мы видим, какими дальновидными были решения руководства страны, когда создавался запас средств на «черный день». В режиме ограничений доходы граждан сократились, и государство подставляет плечо. Колоссальные средства направлены на поддержку семей с детьми. Президент всегда уделяет теме защиты детства особое внимание. Владимир Путин говорил об этом в послании Федеральному собранию. Детям посвящены разделы национальных проектов. И сейчас, в трудные времена, глава государства вновь в приоритетном порядке защищает интересы детей», – сказал Эдуард Косиковский.

Напомним, Владимир Путин 11 мая провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в котором принял участие в режиме видеоконференции губернатор Игорь Руденя. В начале совещания президент объявил о завершении периода нерабочих дней в России, отметив, что дальнейшие действия по ослаблению режима ограничений должны принимать главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки.

Глава государства в том же обращении предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. В него вошли предложение повысить пособие по уходу за ребенком вдвое — до 6750 рублей, единовременно выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, начать на месяц раньше – с 1 июня – оформление выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно, а также установить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, принято решение вернуть самозанятым гражданам уплаченные в 2019 году налоги. Предприятиям из пострадавших отраслей государство предоставит зарплатные кредиты на шесть месяцев под 2% исходя из одного МРОТ на одного сотрудника в месяц с возможностью полного списания кредита и процентов при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. Все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года, также будут списаны. Индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов в 2020 году.

Комментируя итоги совещания, губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что Указ Президента стал беспрецедентным по пакету мер поддержки экономики и социальной сферы: семей с детьми, компаний малого и среднего бизнеса, социальных и медицинских работников.