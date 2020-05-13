Галина Лапушинская: «Меры поддержки дадут эффект, если бизнес адаптируется к реальному спросу»

Заведующая кафедрой госуправления Тверского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская отметила нарастающий характер мер государственной поддержки граждан и экономики страны.

«Меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые предлагает президент, нарастают. У предпринимателей появилась возможность просчитывать варианты своих действий, чтобы в текущих условиях оставаться на плаву», – сказала Галина Лапушинская.

Вместе с тем, эксперт считает, что прямая поддержка семей с детьми является даже более значимой мерой, в том числе, для бизнеса.

«Средства, которые получают и будут получать семьи с детьми, позволят обеспечить спрос, например, на группу товаров для детей. Бизнес должен на это реагировать так, как это произошло с защитными масками: многие тверские предприятия переориентировались на их производство. Все меры поддержки хороши. Но чтобы поднять монетку, надо за ней согнуться. Если бизнес будет адаптивным к текущим условиям и реальному спросу, он сможет заработать средства даже в условиях снижения уровня доходов населения», – считает Галина Лапушинская.

Напомним, Владимир Путин 11 мая в очередном обращении к нации объявил о завершении периода нерабочих дней в России. Президент отметил, что дальнейшие действия по ослаблению режима ограничений должны принимать главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки.

Глава государства в том же обращении предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. В него вошли предложение повысить пособие по уходу за ребенком вдвое — до 6750 рублей, единовременно выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, начать на месяц раньше – с 1 июня – оформление выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно, а также установить ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Кроме того, принято решение вернуть самозанятым гражданам уплаченные в 2019 году налоги. Предприятиям из пострадавших отраслей государство предоставит зарплатные кредиты на шесть месяцев под 2% исходя из одного МРОТ на одного сотрудника в месяц с возможностью полного списания кредита и процентов при условии сохранения не менее 90% рабочих мест. Все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года, также будут списаны. Индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов в 2020 году.