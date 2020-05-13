Системообразующим предприятиям Тверской области оказывается поддержка в текущих экономических условиях

Финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий Тверской области и меры поддержки экономики рассмотрены на совещании 13 мая, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В соответствии с решениями Правительства Тверской области определены 220 системообразующих предприятий регионального и муниципального значения по 60 направлениям деятельности. На этих предприятиях работают 65 тысяч человек. Часть региональных мер поддержки уже реализована, в том числе одобрено несколько кредитных проектов по поддержке предприятий. Очень важно, что многие наши производства продолжали работу во время всероссийских нерабочих дней», – сказал Игорь Руденя.

На совещании обсуждалась ситуация на АО «Верхневолжский кожевенный завод», ООО «Стекольный завод им. Луначарского», АО «Элтра-Термо», ООО «Ржевмаш», ООО «Мармеладная сказка» и других предприятиях.

Основные трудности компаний, по данным мониторинга, связаны с нехваткой оборотных средств, снижением объёма заказов, сужением рынков сбыта, трудностями в экспортно-импортных операциях, возможными ограничениями электроснабжения.

Игорь Руденя подчеркнул – с каждым из предприятий, испытывающих трудности, необходимо вести точечную работу, использовать все возможности для оказания финансовой, организационной и административной поддержки.

Так, Губернатор поручил обеспечить реструктуризацию коммунальных платежей, содействие в поставках продукции пострадавшим производствам. Отдельно Игорь Руденя дал поручение разработать комплекс мер по оказанию помощи звероводам Тверской области, в том числе речь шла о предоставлении отраслевикам субсидий.

Сейчас в Тверской области разрабатывается третий пакет мер в экономике в соответствии с новыми федеральными направлениями.

11 мая 2020 года на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил новый пакет мер, направленных на сохранение рабочих мест, трудовых коллективов, инфраструктуры и потенциала бизнеса.

Среди новых мер – запуск с 1 июня специальной кредитной программы поддержки занятости, списание налоговых и страховых платежей за 2-й квартал 2020 года для предприятий пострадавших отраслей экономики и ряд других.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени в дополнение к федеральным мерам разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, в который включено 43 мероприятия.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, минимизированы штрафные санкции, введены налоговые преференции.

Губернатор подписал законы, в соответствии с которыми для почти 7,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

В регионе действуют программы «Доверие» и «Оборотный капитал» для предоставления займов. Центр поддержки предпринимательства осуществляет оплату размещения продукции субъектов МСБ на электронных торговых площадках.

Отдельные меры разработаны для предприятий АПК – по увеличению субсидирования затрат, туризма – продление субсидий на возмещение затрат при организации турпоездок, лесной отрасли – перенос сроков арендных платежей.

В апреле в регионе началось поэтапное снятие ограничений в работе малого и среднего бизнеса. Возобновили работу парикмахерские и автомастерские, магазины стройматериалов, промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы и МФЦ.

Эти и другие меры позволили обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики и сохранение рабочих мест для более 435 тысяч жителей региона – это 92,4% от занятых в экономике.

В настоящее время на базе тверского Центра «Мой бизнес» организована «горячая линия». По телефону 8-800-200-11-69 предприниматели могут узнать о федеральных и региональных мерах поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области