14 мая Губернатор Игорь Руденя расскажет в прямом эфире о поэтапном завершении ограничительных мер в Тверской области

14 мая в 21.00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы, которые интересуют жителей области в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Глава региона расскажето продолжении поэтапного выхода Тверской области из периода временных ограничений.

В настоящее время в регионе сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых занято 435 тысяч человек. «Мы понимаем, что ключевым показателем для отмены ограничительных мер в сферах туризма, общественного питания, потребительского рынка, проведения массовых мероприятий должно являться устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 на территории нашего региона. Поэтому сегодня мы работаем по этим направлениям», – прокомментировал ситуацию Игорь Руденя по итогам выступления Президента Владимира Путина 11 мая.

В настоящее время Правительством области разрабатывается план дальнейших мероприятий по снятию ограничений. О содержании этого документа Губернатор расскажет в прямом эфире канала «Россия 24» Тверь.

Вопросы для эфира с главой регионабудут сформулированы на основе обращений граждан и тем, наиболее обсуждаемых жителями региона в социальных сетях.

Губернатор отвечает в прямом эфире на актуальные вопросы по теме коронавируса на протяжении всего периода ограничительных мер. 14 мая будет уже шестой прямой эфир главы региона. Первый состоялся 3 апреля, тогда глава региона рассказал, как будут работать предприятия и организации Тверской области в период нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области