Более половины россиян в День Победы приняли участие хотя бы в одной праздничной акции

По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин или член его семьи принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы. Так заявили социологам 51% респондентов.

Соцопрос, проведенный 11 мая, показал, что в акции «Окна Победы» участвовали 26% наших сограждан, в акции «Свет Победы» (включение фонариков в память о погибших на войне и ветеранах) – 24%, столько же вывешивали российский флаг с георгиевской ленточкой в рамках акции «Флаги России. 9 Мая» (24%). Приняли участие в исполнении песни «День Победы» 21% наших соотечественников, а в акции «Бессмертный полк на балконах» – 20%. Удалось поздравить ветеранов во дворах 10% россиян, сообщает ВЦИОМ.

Праздничные мероприятия на 9 Мая в этом году привели к проявлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. С этим согласны 62% наших соотечественников. Абсолютным большинством россиян все перечисленные акции оцениваются положительно. Например, поздравление ветеранов во дворах одобрили 93% опрошенных, всенародное исполнение песни «День Победы» – 90%, к акциям «Бессмертный полк на балконах» и «Окна Победы» хорошо отнеслись по 88% опрошенных, к акциям «Свет Победы» и «Флаги России» – по 87%.

Примечательно, что дистанционные акции, которые появились из-за текущей эпидемической ситуации, так понравились жителям страны, что они порекомендовали бы проводить их в регулярном формате. Так, за поздравления ветеранов во дворах домов высказались 69% россиян. «Окна победы» хотели бы и далее видеть 62% опрошенных. Еще 61% россиян считает, что надо провести и в следующем году такие акции, как «Свет Победы», «Флаги Победы», а также всенародное исполнение песни «День Победы».

В Тверской области празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также прошло очень широко, несмотря на режим ограничительных мер.

«Каждый человек приобщался к великому празднику! Это было так же позитивно, эмоционально и торжественно, как и в прежние годы, – отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов. – Даже в условиях самоизоляции, когда большинство отмечает юбилей Победы дома или на даче, удалось сохранить этот праздничный дух, объединяющий всех нас. Коронавирус нас не победил».

Напомним, 9 мая в Твери губернатор Игорь Руденя возложил цветы к Вечному огню на Обелиске Победы в память о героях Великой Отечественной войны. Глава региона поздравил фронтовиков-жителей Верхневолжья в режиме видеоконференцсвязи и по телефону. В городе воинской славы Ржеве стартовала акция «Флаг Победы». Во все муниципальные образования Тверской области на автомобилях джип-клуба «Лебедушка» направлены символические Флаги Победы. На мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» в Твери и у стелы «Город воинской славы» в Ржеве прошла региональная патриотическая акция «Журавли памяти». Волонтёры выложили свечами очертания журавлей и слово «Память». В онлайн-формате состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка», а также акция «Песня Победы». В окнах домов жители Верхневолжья размещали фото своих родных-участников Великой Отечественной войны, бумажных журавлей и другие символы Победы, вывешивали флаги, зажигали свечи и фонарики. В завершении праздничного дня в честь 75-летия Великой Победы в Твери и Ржеве прогремел салют. Точки салюта были выбраны так, чтобы максимальное количество жителей увидело праздничные залпы из окон своих домов.