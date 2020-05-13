Игорь Руденя посетил площадки строящихся предприятий ТК «Альфа» и «Пластик-Строймаркет» в Калининском районе

13 мая Губернатор Игорь Руденя провел рабочую поездку на площадки строительства крупного логистического комплекса АО «ТК «Альфа» и предприятия «Пластик-Строймаркет» в Калининском районе.

«Мы активно включились в работу по развитию экономической деятельности, которую поручил начать как можно быстрее Президент России Владимир Путин. Сегодня мы посетили два крупных технопарка в промышленной зоне, которая организована Правительством Тверской области. Со своей стороны мы обеспечили доступ площадки к коммуникациям: это электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, идёт обустройство дорог», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Всего по итогам реализации двух инвестпроектов планируется задействовать порядка 1,7 млрд рублей инвестиций. К первому кварталу 2021 года будет создано около 700 рабочих мест для жителей региона. По мнению Игоря Рудени, в настоящий момент сохранение существующих и открытие новых рабочих мест – одна из приоритетных задач.

Губернатор особо отметил образовательную составляющую новых инвестпроектов. На промышленных площадках студенты средних профессиональных образовательных учреждений смогут обучаться и проходить практику на современном высокотехнологичном оборудовании.

Общая площадь логистического комплекса АО «ТК «Альфа» составит 25 тыс. квадратных метров, из которых 20 тыс. квадратных метров – склад для хранения запчастей для автомобилей марки «LADA», 5 тыс. квадратных метров – для автомобилей других марок.

Объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2020-2021 годы. До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест.

На площадке уже проведены земляные работы, залит фундамент, установлены 111 колонн, начат монтаж межколонных связей. На 60% смонтированы внутренние сети. В том числе, в работах задействованы тверские компании. Построена временная подъездная дорога. Постоянный подъезд к новому логистическому комплексу будет создан в рамках областной Программы дорожных работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения на 2020-2022 годы. Это позволит также улучшить транспортное сообщение ближайших населенных пунктов.

АО «ТК «Альфа» оказывает полный спектр 3-PL услуг в сфере поставок оригинальных автомобильных запчастей и аксессуаров дилерам LADA Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также магазинам розничной сети. Совместно с дочерним предприятием АО «АВТОВАЗ – АО «Лада Имидж» на территории России создана логистическая сеть, в рамках которой функционируют опорные региональные склады в Твери, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске.

На площадке «Пластик-Строймаркет» в настоящее время завершается строительство производственно-логистического комплекса.

На его территории планируется создать инновационно-промышленный парк Тверской области «Российские композитные технологии». Он объединит международный учебно-производственный сырьевой химический кластер, центр разработок и серийного производства, центр проектирования и строительного инжиниринга, пожарную лабораторию, производственно-логистический комплекс. Ожидается, что резидентами парка станут более 30 компаний.

Объём инвестиций составит свыше 400 млн рублей, будет создано более 500 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта — 2020-2022 годы.

В настоящее время идёт подготовка заявки по приданию статуса парку, подготовка к отбору управляющей компании парка, ведутся переговоры с потенциальными резидентами.

ООО «Пластик-Строймаркет» стало одним из первых получателей государственной финансовой поддержки по программе «Оборотный капитал» в размере 20 млн рублей на 18 месяцев под 1,5%. Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Программа позволяет бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.

Тверские компании продолжают работу в новых экономических условиях в связи с распространением коронавируса, используя меры государственной поддержки. В регионе разработан план по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области, куда вошло 43 мероприятия.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, введены другие меры поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области