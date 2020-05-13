У тверского «Кванториума» появилось 8 спутников – центров прототипирования и программирования

8 центров прототипирования и программирования создано в школах Тверской области – они стали малыми спутниками детского технопарка «Кванториум». Гранты на открытие лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, получили 8 образовательных учреждений Верхневолжья.

«Сегодня дети Тверской области должны идти в ногу со временем, наша задача – повысить уровень их развития. Необходимо охватить такими площадками муниципальные образования региона», – отметил Губернатор Игорь Руденя при рассмотрении в 2019 году финансирования на реализацию проекта.

На создание каждой лаборатории выделено по 1 млн рублей. Центры протитипирования и программирования созданы в тверской гимназии №12, Мирновской школе Торжокского района, Пеновской школе имени Е.И. Чайкиной, Краснохолмской школе №2, Кесовогорской школе имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина, Лесной, Оленинской и Лихославльской средних школах.

При областной поддержке школы приобрели современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2019-м в мероприятиях образовательного центра приняли участие свыше 33 тысяч школьников Верхневолжья. Тверской «Кванториум» занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков.

Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд. Детский технопарк «Кванториум» организовал пять общегородских фестивалей науки, стал инициатором фестиваля NAUKA0+, который в прошлом году объединил 5000 участников.

В 2019 году «Кванториум» проводил региональный отбор всероссийского фестиваля «РобоФест-2019» и региональный этап олимпиады школьников по физике «РобоФест». Также тверской технопарк стал организатором областного этапа Всероссийского проектного конкурса «Большие вызовы» и региональным представителем Ассоциации технологических кружков и конкурса RUKAMI.

Кроме того, «Кванториум» реализует программу «Инженерные каникулы», в которой за два года приняло участие около 1650 человек.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени реализуется образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум» для учеников 7-х классов. Осенью 2019 года в Тверской области также открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб», где школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность.

Пресс-служба Правительства Тверской области