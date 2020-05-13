Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 мая 2020 г.

В Тверской области после коронавируса выздоровели 417 человека

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 942 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 417 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 515 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 332 Кимры 237 Конаковский район 137 Лихославльский район 56 Калининский район 27 Кимрский район 25 Рамешковский район 16 Вышневолоцкий городской округ 15 Старицкий район 11 Торжок 10 Ржев 10 Зубцовский район 9 Бежецкий район 8 Удомельский городской округ 7 Бологовский район 5 Весьегонский муниципальный округ 5 Лесной муниципальный округ 5 Спировский район 4 Максатихинский район 4 Селижаровский район 3 Кувшиновский район 3 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Калязинский район 2 Кашинский городской округ Андреапольский муниципальный округ 1 2 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1 Торопецкий район 1 Сандовский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 39071 человек, за последние сутки – 1416.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области