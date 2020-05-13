Участниками флешмоба «Покупай тверское» стали 22 компании Верхневолжья

22 компании Верхневолжья стали участниками флешмоба «Покупай тверское», организованного Правительством Тверской области совместно с региональным Министерством экономического развития и Центром «Мой бизнес». Флешмоб продлился более месяца. За это время у компаний была возможность рассказать о себе на областных ресурсах бесплатно.

Первым участником флешмоба стало ООО «Тверская фабрика печати». Далее к нему присоединились компания «ОригаМебель», агентство «Ligasis», ателье Марии Рыбаковой, детские центры, тверские кофейни и другие организации.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени в дополнение к федеральным разработаны региональные меры поддержки предприятий в новых экономических условиях.

Это позволило обеспечить деятельность ключевых отраслей региональной экономики и сохранение рабочих мест для более 435 тысяч жителей региона – это 92,4% от занятых в экономике.

Сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий региона, а также определено более 60 видов экономической деятельности, на которые не распространялся режим нерабочих дней, при условии соблюдения санитарных требований.

Губернатор подписал законы, в соответствии с которыми для почти 7,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

В регионе действуют программы «Доверие» и «Оборотный капитал» для предоставления займов. Фондом содействия предпринимательству предоставлена отсрочка по оплате основного долга по 65 договорам займа на сумму 26,9 млн рублей на период от 3 до 6 месяцев.

Центр поддержки предпринимательства осуществляет оплату размещения продукции субъектов МСБ на электронных торговых площадках. 4 субъекта уже воспользовались мерой поддержки, еще 9 заявок в работе. Более 80 тверских предприятий получили беспроцентные займы на неотложные нужды, в первую очередь, на выплаты заработной платы.

Поэтапное снятие ограничений в работе объектов малого и среднего бизнеса началось в регионе в апреле – с 13-го апреля возобновили работу парикмахерские и автомастерские. С 18-го – хозяйственные магазины и магазины стройматериалов. С 25-го начали действовать магазины промтоваров площадью до 400 квадратных метров, салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы и МФЦ.

В Тверской области формируется план дальнейшего поэтапного снятия ограничений. Работа синхронизирована с Федерацией. В документе будут отражены направления, касающиеся предприятий промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, финансовой сферы, показателей экономического развития, социальной сферы.

В настоящее время на базе Центра «Мой бизнес» организована «горячая линия» о федеральных и региональных мерах поддержки. На нее поступило уже более 1200 обращений. Информация о мерах поддержки доведена до 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пресс-служба Правительства Тверской области