В Тверской области названы получатели специальных призов Фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»

В Тверской области названы получатели специальных призов II Фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Творческий форум проводится с 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Фестиваль «Мы нашей памяти верны» – это яркое свидетельство того, что молодое поколение бережно хранит эту память. В ярких, интересных, трогательных работах запечатлена история тверского края, людей, чьи судьбы были опалены войной», – считает Игорь Руденя.

В 2020 году, в связи с эпидемиологической ситуацией, фестиваль проводился в онлайн-формате. Всего на конкурс был заявлен 41 фильм от киностудий Твери, Ржева, ЗАТО Озерный, Калининского, Рамешковского, Бологовского, Торопецкого, Ржевского, Оленинского районов, Кашинского, Удомельского, Вышневолоцкого и Нелидовского городских округов. На конкурс также поступили работы из Нижегородской области.

Председателем жюри стала Ксения Скардова – заведующая отделом видеотворчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (г. Москва). В состав жюри вошли тверской искусствовед и кинокритик Виктор Бабковский, представители ВГТРК, ООО «Тверькиносервис».

Специальными призами награждены фильмы: «Связь поколений» (видеостудия «Взгляд», Оленинская средняя общеобразовательная школа), «Молодежь помнит» (ржевская гимназия №10 им. В.А. Смирнова), «Противостояние» (видеостудия «Орион», средняя общеобразовательная школа №10 г. Бологое), «Кружок истории» (детская телестудия «Кнопка», Дворец творчества детей и молодежи г. Тверь).

Также специальные награды фестиваля присуждены авторам фильмов: «Партизанка с косичками» (школьная телестудия «Прямой эфир», Тверская гимназия №44), «Прадед, храню память о тебе» (видеостудия Тверского суворовского военного училища), «Ржевскому солдату» (народная детская кино-видеостудия «Калинка» имени Руслана Николаевича Ступникова, городской Дом культуры г. Кашин), «Люди! Покуда сердца стучатся, - помните» (видеостудия «Оптимист», Тверской лицей»), «Письмо прадеду»

(Тверской лицей), «Голос войны» (студия «Юный журналист», Дворец творчества детей и молодежи г. Тверь.

Ранее были определены победители конкурса. Лучшим документальным фильмом стала работа «Возвращенное небо». Его автор – Савва Сурков из видеостудии Тверского суворовского военного училища. Этот же фильм победил в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Лучший игровой фильм – «История одного кино» от группы авторов детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка. Лента признана также победителем в номинации «Лучшая операторская работа».

Лучшим телерепортажем признана работа «День Памяти жертв Холокоста». Ее авторы – Варвара Закотенко, Елизавета Архипова, Ульяна Косматова и Кирилл Семенов из видеостудии «ОКО» Удомельской средней школы №1 им. А.С. Попова.

Лучший фильм-портрет – «Сестричка фронтовая», автором которого стала Ксения Соломатина из телестудии «Прямой эфир» Тверской гимназии №44.

Также определена лучшая сценарная работа – фильм «Каски». Ее авторы - Сергей Грошев, Антон Пичужкин, Лилия Молокова, Егор и Сергей Карасёвы, Иван Здоров, Кирилл Абрамов из детского творческого объединения «Полигон» Центра внешкольной работы «Колосок» с. Редькино Нижегородской области.

С 4 мая фильмы-победители и другие творческие работы транслируются на сайте Тверского областного Дома народного творчества, на страницах и группах учреждения в соцсетях, а также на канале YouTube. Кроме того, фильмы – победители фестиваля будут транслироваться в эфире телеканала «Россия 24. Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области