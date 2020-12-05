Лариса Мосолыгина: «Поддержка семей с детьми – приоритет государства при любых обстоятельствах»

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина считает, что дополнительные меры поддержки семей с детьми, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, демонстрируют приоритеты государственной политики.

«Прямая поддержка семей с детьми – одна из первых и важнейших мер, принятых президентом в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Государство предусмотрительно в течение ряда лет создавало финансовую «подушку безопасности», которая теперь используется для того, чтобы смягчить последствия вынужденных ограничений в экономике. Новые меры, утвержденные 11 мая Владимиром Путиным, показывают, что поддержка семей с детьми, закрепленная в национальных проектах, остается одним из ключевых приоритетов государственной политики при любых обстоятельствах», – считает Лариса Мосолыгина.

Она также отметила, что к уполномоченному поступали вопросы от родителей детей, которые не были включены в первые пакеты мер поддержки.

«Теперь же сделан максимально широкий охват семей с детьми, все ранее поступавшие вопросы по дополнительным мерам поддержки учтены», – сказала детский омбудсмен.

Напомним, единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал Президент России Владимир Путин во время телеобращения 11 мая.

«Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны, и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей», – подчеркнул глава государства.

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка уже с 1 июня. Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. На рассмотрение заявления отводится не более 5 дней. На осуществление выплаты – не более 3 дней. За её назначением можно обратиться до 1 октября.

Кроме того, все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет, смогут воспользоваться ещё одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тысяч рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для её получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.

Также половину прожиточного минимума на детей от трех до семи лет получат малообеспеченные семьи (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы с начала года, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, далее – ежемесячно). В Тверской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля.

По 3 тысячи в месяц будет выплачено с апреля по июнь на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, где один или оба родителя потеряли работу;

Еще одно важное решение – в два раза увеличивается минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, которое получают неработающие граждане, в том числе студенты.