Ян Салюков: «Государство предложило бизнесу рациональный план выхода из тяжелой ситуации»

Исполняющий обязанности генерального директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области Ян Салюков отметил, что предложенные президентом Владимиром Путиным дополнительные меры поддержки бизнеса очень актуальны и будут востребованы.

Напомним, глава государства в телеобращении 11 мая заявил о планах по ускоренной докапитализации на общую сумму 12 млрд рублей региональных институтов развития, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

«Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году», – сказал Владимир Путин.

В Тверской области государственную микрофинансовую поддержку бизнесу в виде займов по низким процентным ставкам оказывает Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

«Безусловно, указанная мера поддержки будет очень востребована предпринимателями региона, чей бизнес пострадал в текущих условиях. Фонд предъявляет достаточно лояльные требования к получателям поддержки, в том числе, к пакету документов и залоговому обеспечению. У нас взвешенный подход к анализу финансово-экономической деятельности субъектов предпринимательства. Все это в совокупности отражается на времени принятия решения об оказании поддержки – не более 5 рабочих дней», – отметил исполняющий обязанности генерального директора Фонда содействия предпринимательству Ян Салюков.

Также руководитель фонда назвал актуальным решение полностью отменить индивидуальным предпринимателям, компаниям малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и социально ориентированным НКО налоговые и страховые платежи за второй квартал, за исключением НДС.

«На второй квартал пришелся режим нерабочих дней продолжительностью 6 недель, из-за которого многие компании оказались в вынужденном простое. При этом им необходимо выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, несмотря на сокращение или даже отсутствие выручки. Это поставило под угрозу выполнение условий фискальной нагрузки в части налоговых платежей. Государство предложило бизнесу рациональный план выхода из этой тяжелой ситуации», – считает Ян Салюков.

Напомним, 11 мая Президент России Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Глава государства предложил пакет новых решений, призванных содействовать постепенному выходу из режима ограничений. В частности, с 1 июня вводятся зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям под 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Срок выплаты по кредитам - апрель 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и проценты погасит государство. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% - половину суммы.

Помимо этого, президент предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Также Путин заявил о мерах поддержки для самозанятых. В частности, президент предложил вернуть им в полном объеме налог на доход, уплаченный в 2019 году. Кроме того, глава государства предложил предоставить всем самозанятым «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в текущем году проводить налоговые платежи, «не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы».